PENAMPILAN memukau nan romantis Glenn Fredly sukses membuat baper seluruh penonton yang hadir dalam gelaran konser bertajuk Glenn Fredly After Hours GTV yang dihelat di The Pallas, kawasan SCBD, Jakarta, Kamis (26/4) malam.

Penonton yang mayoritas perempuan dari kalangan remaja hingga pekerja ini terbuai dengan lirik-lirik cinta milik penyanyi berdarah Ambon, Maluku, itu. Aransemen berbeda ditampilkan Glenn yang dibantu band pengiring Bakucakar.

Glenn membuka konser dengan menyanyikan lagu Kau. Teriakan histeris pun spontan terdengar jelas dari bagian penonton. Glenn yang malam itu tampil necis mengenakan topi dan jas yang menjadi ciri khas penampilannya seperti menghapus penantian lama penonton yang sudah hadir sejak selepas magrib.

Tidak hanya bernyanyi, dia begitu apik memainkan keyboard dan gitar akustik dan elektrik, dipadu aksi romantis dari panggung.

Sebelum memulainya, putra pasangan Hengky David Latuihamallo dan Linda Mirna Siahaya-Latuihamallo itu menyapa penonton yang sudah rela menunggu penampilannya cukup lama. “The Pallas! Yang single mana suaranya? Suara single malam ini mana? Selamat malam. Oh my God , saya sangat berterima kasih buat kalian yang sudah datang ke sini,” ujar penyanyi berusia 42 tahun tersebut.

Lagu Happy Sunday menjadi lagu kedua yang dinyanyikan. Pada lagu ketiga, Glenn mulai memanjakan penonton wanita ketika membawakan lagu Perempuanku . “Tolong dijaga perempuan-perempuannya. Saya ingin mempersembahkan lagu ini buat perempuanperempuan di sini,” ucapnya.

Glenn tidak henti-hentinya berdansa dan berjalan kecil hingga bermain keyboard. Para penonton ikut histeris melihat Glenn membuka jas. Seluruh penonton kembali berteriak. “Glenn Fredly terakhir bikin album tahun 2010. Mudahmudahan setelah delapan tahun, tahun ini bisa rilis album baru,” katanya.

Penonton kembali histeris dan bernyanyi bersama saat Glenn mulai menghadirkan sihir romantis dari berbagai album, dimulai dengan lagu berjudul Terserah . Deretan lagu cinta, seperti Akhir Cerita Cinta, Sedih Tak Berujung , Habis , pun dibawakan secara mash up , menghadirkan kor massal penonton. Glenn menutup konsernya dengan You are My Everything.

Glenn mengaku senang atas diadakannya konser itu. Sebab, konser mini tersebut ialah wujud apresiasi kepada para musisi Tanah Air.

“Karena panggung musik bisa ada kembali, dikemas dengan baik sebagai ruang pertunjukan musik bagi penikmat musik Indonesia, juga bentuk mengapresiasi musisi. Saya harap ini bisa memberikan dinamika di musik Indonesia,” kata Glenn.

Glenn menambahkan pendapatnya mengenai perkembangan musik di Indonesia. Menurutnya, sekarang banyak musisi Tanah Air bermunculan berkat media sosial. “Saya katakan musik itu bisa berkembang kalau apresiasinya bisa dibangun. Kita bisa lihat sekarang ini banyak sekali musisi yang bisa buat panggung pertunjukan sendiri lewat media sosial misalnya,” tuturnya.

