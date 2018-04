Hai semuanya! Sooo, seperti yg udah gue bilang di story gue, jadii gue akhir2 ini sering dandan dan pake kostum kayak gini kenapaa? Well karena gue akan menari dan ikut festival di Barcelona, Spanyol bareng 25 orang temen2 dari sekolah gue! Biasanya ini disebut Misi Budaya, karena kita akan menari memperkenalkan budaya Indonesia ke negara lain! Tarian yang akan kita bawain namanya adalah ‘ARRONAWA’ yang berasal dari Papua! Dan Insha Allah akan berangkat tanggal 4 Mei nanti, jadii minta doanya dan dukungannya ya semuanya! Semoga pulang bisa membawa piala dan membanggakan Indonesia 🇮🇩! Aamiin 🙏🏼💪🏻

