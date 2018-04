JAKARTA - Aktris Aurelie Moeremans diketahui tak pernah menemani kekasihnya, Marcello Tahitoe atau Ello saat ia tengah menjalani kegiatan di luar Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO). Dengan alasan promo film, wanita kelahiran Belgia ini diketahui akan melewatkan momen untuk menemani kekasihnya tampil dalam dua buah acara sekaligus.

Baca Juga: Wanita Teman Video Call Ustadz Solmed Akhirnya Minta Maaf

Ditemui di acara kolaborasi Inksomnia x Rama Dauhan, di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat 27 April 2018, bintang film Catatan Dodol Calon Dokter ini mengungkapkan bahwa dirinya memiliki alasan tak bisa menemani kegiatan sang kekasih. Bahkan soal adanya kegiatan sang kekasih di luar rehabilitasi, ia pun mengaku sudah mengetahui hal tersebut.

Sayangnya, Ello selalu gagal memberinya surprise lantaran saat pelantun Pergi Untuk Kembali tersebut berada di luar rehabilitasi, wanita 28 tahun ini selalu berada di luar kota.

"Sebenarnya aku tahunya (dia akan manggung) dari orang lain. Jadi si Ello ini sempat mau suprise gitu, ternyata, aku ada kerjaan hari itu, jadi dia kayak, 'Ah ya sudahlah,'" ujar Aurelie Moeremans.

"Dia bilang, 'Aku cuma kasih tahu saja, by the way aku manggung nih gini gini.' Dan aku jawab, 'Aku sebenarnya sudah tahu dari orang. Mau Suprise ya? Tapi gagal.' Hmm..," sambungnya.

Sebagaimana diketahui, Ello memang sempat mengalami kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja beberapa waktu lalu. Pria 35 tahun ini tertangkap dengan sebuah paket ganja di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Agustus 2017.

Meski hingga kini dirinya masih menjalani masa rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO), Cibubur, Jakarta Timur, Ello diketahui sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terbukti pada minggu lalu, ia diketahui sempat melakukan kegiatan di salah satu kampus di Jakarta.

Baca Juga: Tak Ingin Sebesar Metallica, Fourtwnty Hanya Ingin Seperti Slank

Tak hanya itu, pada hari ini, Sabtu (28/4/2018), Ello juga akan menyambangi salah satu mal di Jakarta Barat untuk menjalani pekerjaan sebagai seorang juri dalam ajang pencarian bakat band bergenre rock. (lid)

(kem)