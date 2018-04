JAKARTA - Girlband Korea Selatan yang berada di puncak popularitasnya, TWICE telah dikonfirmasi akan datang ke Indonesia. Tzuyu cs telah dipastikan siap menyapa penggemarnya di Tanah Air dalam gelaran konser bertajuk "Twice Land" di Jakarta.

Mecimapro selaku promotor yang mendatangkan TWICE untuk konser baru saja mengumumkan seat plan sekaligus ticketing "Twice Land". Pada Jumat 27 April 2018, Mecimapro mengumumkan harga tiket konser solo perdana TWICE di Jakarta itu.

Ada lima kategori tiket konser "Twice Land". Mereka adalah Green, Yellow, Purple, Blue, dan Pink. Green menjadi kategori tiket dengan harga termurah, yakni Rp1 juta.

Sementara Yellow dan Purple masing-masing dibanderol dengan harga Rp1,6 juta dan Rp1,4 juta. Sedangkan dua kategori terakhir, yakni Pink dan Blue sama-sama dijual dengan harga Rp2,2 juta.

[ANNOUNCEMENT] TWICE 2ND TOUR 'TWICELAND ZONE 2: Fantasy Park' in JAKARTA - Official Seat Plan #FantasyParkinJKT pic.twitter.com/UfguRDUzqD— MCP (@mecimapro) April 27, 2018

Untuk seat plan, kategori Pink, Blue, Purple, dan Green sama-sama bertipe festival atau berdiri. Sementara Yellow adalah numbered seating alias duduk dengan pembeli mendapatkan nomor kursi saat membeli tiket mereka.

Penjualan tiket early bird akan dimulai pada 2 Mei 2018. Sementara untuk general sales baru akan dimulai pada 5 Mei 2018.

Pengumuman seat plan dan ticketing konser "Twice Land" ini tentu saja langsung disambut berbagai respons fans. Ada penggemar yang mengomentari harga, tapi ada pula yang langsung mencari teman untuk membeli tiketnya.

"Mau dimanaaa kitaaa @dwiktvnt hahaha," komentar @Arizzem mengajak temannya.

"Wow... masih termasuk murah sih ini harganya," timpal @elganabilaaaaa.

"Ini harganya worth it sihhh. Tapi pliss anjir cepat banget Mei udah open ticketing. Kirainn mau July Agustus awal," protes @rivancandraa.

Konser TWICE di Jakarta memang baru akan digelar pada 25 Agustus 2018. Konser girlband asuhan JYP Entertainment ini akan dihelat di hall 5 ICE BSD, Tangerang. (lid)

(kem)