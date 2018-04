JAKARTA - Pedangdut Ayu Ting Ting disela-sela kesibukannya syuting menyempatkan untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Zaskia Gotik. Patut diketahui wanita yang lahir pada 27 April 1990 hari ini genap berusia 28 tahun,.

Ibunda dari Bilqis Khumairah Razak ini pun mengunggah foto kebersama dengan Zaskia Gotik. Melalui akun instagram pribadi Ayu Ting Ting @ayutingting92.

Ayu yang berpakaian serba merah itu tampak senyum ceria. Zaskia pun menampakan wajah yang sumringah. Keakraban pun tak terbantahkan pada foto tersebut.

Ayu Ting Ting melengkapi unggahan foto itu, dengan sebuah keterangan yang membuat warganet terbawa perasaan.

"Happy birthday y syg, @zaskia_gotix, smg sht selalu, pjg umur, byk rezeki, n apa yang diinginkan terwujud, amin... wish u all the best syg, god bless u n love u," tulis Ayu di Instagramnya, Jumat (27/4/2018).

Melihat unggahan Ayu, para warganet pun seakan berlomba-lomba untuk berkomentar. Sebagain besar dari mereka pun menunjukkan berbagai kalimat pujian kepada foto tersebut. Bahkan ada warganet yang merindukan sosok Julia Perez yang sudah meninggal.

"Aduh adem nnya, liat wanita ini, bahagia selalu ya bun @ayutinting92 dan buat eneng sukses selalu @zaskia_gotix" kata @auliaintanpp.

"Ngeliat kalian selfie bareng kek gini kok malah jadi kangen almarhum @juliaperrezz ya #cecepybikinhappy," sahut @jiaboga.

"Bagai pinang ga dibelah dua," sambung @rediirawan78.

"Barakallah fik umrik inces @zaskia_gotix, love cecepy, kangen teh," sahut @widhyayunisa_18.

"Semoga persahabatan kalian tak lekang oleh waktu," kata @cinthyanavitri.

Sebelumnya, Zaskia Gotik, Ayu Tingting dan Almarhum Julia Perez pernah berkumpul dalam satu grup bernama Trio Cecepy (Cewek-Cewek Happy).

(ade)