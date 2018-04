LOS ANGELES - Chris Evans menjadi salah satu bintang yang melewatkan gala premiere Avengers: Infinity War di Los Angeles, California. Absennya sang Captain America tersebut membuat publik bertanya-tanya tentang masa depannya di Marvel Studios.

Menanggapi hal itu, Evans pun akhirnya buka suara. Lewat akun Twitter resminya, Evans menjelaskan alasan mengapa dirinya tak hadir di acara tersebut.

“Mohon maaf aku tidak bisa menghadiri acara gala premiere semalam. Aku sebenarnya ingin ke sana tapi jadwalku sangat tidak memungkinkan. Dari apa yang aku lihat, itu adalah sebuah malam yang sangat luar biasa dan aku sangat bangga terhadap Russo bersaudara dan seluruh kru Marvel Studios yang telah berhasil menciptakan film ini,” tulisnya di Twitter.

So sorry I couldn’t be at the premiere last night!! I really wanted to, but my theater schudele wouldn’t allow. From what I gather, it was an amazing night and I couldn’t be more proud of @Russo_Brothers and everyone at @MarvelStudios for knocking ANOTHER one out of the park!— Chris Evans (@ChrisEvans) April 24, 2018