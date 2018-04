LOS ANGELES – Para penggemar karya-karya George R.R. Martin harus kembali menggigit jari. Setelah serial Game of Thrones ditunda oleh HBO hingga tahun 2019, penulis berbakat tersebut juga akan menunda perilisan buku terbarunya Winds of Winter.

Melalui blognya, ia mengatakan bahwa buku keenam dari A Song of Ice and Fire tersebut tidak akan dirilis tahun 2018. Para penggemar pun harus lebih bersabar untuk menantikan kelanjutan kisahnya.

“Tidak, winter tidak akan datang… tidak di 2018, setidaknya. Kalian harus tetap menunggu untuk The Winds of Winter,” tulis George.

Untuk mengakali hal itu, George memiliki satu buku yang siap dijual tahun ini. Buku berjudul Fire & Blood yang akan dirilis pada tanggal 20 November mendatang, adalah buku tentang petualangan Kerajaan Targaryen di Westeros.

“Ini adalah buku yang berat, hampir seribu halaman manuskrip (baiklah, 989 halaman, jika kalian ingin tahu tepatnya). Mesti tidak sepanjang A Game of Thrones atau salah satu volume dalam A Song For Ice and Fire, tapi ada banyak cerita yang bisa dibaca di sana dan aku harap kalian menikmatinya. Volume pertama akan mencakup semua raja Targaryen mulai dari Aegon I (The Conquerer) sampai rezim Aegon III (The Dragonbane), bersama istri-istrinya, peperangannya, persaudarannya, anak-anaknya, teman-temannya, musuh-musuhnya, hukumannya, perjalannnya, dan berbagai hal lainnya. Bagi mereka yang tidak mengikuti sejarah Westeros, ada Aegon I, Aenys, Maegor the Cruel, Jaehaerys I (The Conciliator), Viserys I, Aegon II dan Aegon III. Oh iya ada naganya juga,” papar George.

Pada kesempatan yang sama, George juga mengisyaratkan bahwa Fire & Blood akan menjadi sebuah proyek TV. Seperti diketahui, saat ini HBO sedang mempersiapkan beberapa prekuel dari Game of Thrones. Kemungkinan terbesar yang akan dijadikan materi selanjutnya adalah Fire & Blood.

Para penggemar telah menantikan perilisan The Winds of Winter sejak George terakhir merilis A Dance with Dragons pada tahun 2011. Novel A Song of Ice and Fire menjadi latar belakang dari jalannya cerita serial Game of Thrones. Demikian seperti diberitakan Variety.

