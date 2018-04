““Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum; ampunilah dan kamu akan diampuni.” ‭‭Lukas‬ ‭6:37‬ ‭TB‬‬ . . Jangan pernah menilai ataupun menghakimi orang bagaimanapun keadaannya.karena kita tidak pernah tau rancangan Tuhan untuk hidup kita melalui orang lain. Hiduplah untuk menghargai setiap orang dan selalu memperlakukan setiap orang sama. Karena apa yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka ‭‭(Lukas‬ ‭6:31‬ ) . . Good night God bless you Sunnies by @optikseis

