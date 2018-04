JAKARTA - Ting Ting Closet, adalah akun instagram yang menjabarkan harga barang-barang yang dikenakan Ayu Ting Ting. Salah satunya, berupa Free Rockstud Spike Belt Bag warna putih yang nampak cantik saat dikenakannya.

Tas bermerek Valentino itu, diunggah sekira beberapa jam lalu dengan jumlah like lebih dari 2 ribu dan 46 komentar dari netizen. Menurut Ting Ting Closet, tas tersebut senilai USD1.375, atau jika dirupiahkan mencapai Rp19 juta.

Selain itu, Ayu juga sempat tertangkap kamera menggunakan tas dengan merek Balenciaga. Menurut Ting Ting Closet, tas tersebut tersedia di balenciaga.com dengan harga USD1.890, jika dirupiahkan mencapai Rp26.270.000

Merasa kemahalan untuk mengikuti gaya tas Ayu Ting Ting? Tenang, kalau belum mampu membli tas yang sama, mungkin Anda bisa meniru Ayu dalam hal kemeja, yang menurut akun Ting Ting Closet, kemeja mereka Stradivarius dengan corak garis-garis berwarna biru dan putih itu harganya tidak sampai jutaan.

"She was spotted wearing #Stradivarius ‘Crossover Shirt with Knot’ available on #stradivarius.com for Rp. 479.900," tulis Ting Ting Closet, yang dilansir Okezone, Kamis (26/4/2018).

Baju lain yang pernah dikenakan Ayu, adalah Solemio berwarna hitam dengan corak bunga di sebelah kanannya. Barang tersebut ditaksir seharga Rp420.000.

Jadi, masih tertarik ngikutin gaya berbusana Ayu Ting Ting? (aky)

(kem)