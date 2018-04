JAKARTA - Tak ada habisnya rasanya bila membocarakan Lucinta Luna. Belum lama ini ia kembali menjadi sorotan netizen setelah mengunggah video di media sosialnya.

Dilansir Solopos, kali ini, netizen ramai mempertanyakan jenis kelamin kekasih Lucinta Luna lantaran dirinya baru saja mengunggah video yang memperlihatkan dirinya tengah menggandeng tangan seseorang yang menggunakan gelang.

Lewat lagu milik Shania Twain berjudul From This Moment, Lucinta Luna nampak mengunggah video singkat berisi kemesraannya dengan seseorang yang ia klaim sebagai kekasihnya.

Bahkan ia pun nampak mencium tangan sosok itu yang terlihat menggunakan aksesoris di pergelangan tangannya.

"I give my hand to u with all my heart. I cant wait to live my life with u, I cant wait to start . Love D," tulis Lucinta Luna pada keterangan video.

Melihat unggahan tersebut, ratusan netizen pun langsung membanjiri kolom komentar video milik personel Duo Bunga tersebut.

Bahkan mereka mempertanyakan mengenai jenis kelamin sosok pria yang ia sebut dengan Dilan itu, yang dianggap mirip dengan tangan seorang wanita.

"Adaa yg curiga gk kalau pacar nya lucinta cuma orang bayaran?," tulis xienjinghuan.

"Knpa cm sllu mnculin tngannya doang knpa ga mukanya kak.. btw ko cwonya pke gelang emas cwe ya," tulis leni_395.

"Aneh ni org. tangannya aja jelas" cewek, gelang cewekkk,, jangan banyakan HALU mass hahaha ngakak gue liat ni org," tulis bilaaa23__.

