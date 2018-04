DEPOK - Single terbaru Citra Scholastika berjudul You Don't Have to Go telah dirilis pada awal April 2018 dengan lirik menggunakan bahasa Inggris secara menyeluruh. Ia pun mengungkapkan alasan terkait pilihannya dalam bahasa dan juga aransemen yang berbeda dari lagu-lagu sebelumnya.

Menggunakan bahasa Inggris ternyata tidak dimaksudkan Citra untuk go international dengan lagu tersebut. Akan tetapi jika hal itu terwujud dan lagunya diterima oleh masyarakat luar negeri, jebolan Indonesian Idol ini mengaku bahagia meskipun tak pernah menargetkannya.

"Sebenarnya kaya terlalu bagaimana. Gue enggak mau muluk muluk dan ambisi banget biar go international. Gue nothing to lose sih. Pengin punya lagu yang zaman now banget yang anak muda zaman sekarang. Gue juga suka lagunya dan pengin coba hal baru dan biar tahu respons masyarakat," katanya di kawasan Depok, Jawa Barat.

(Baca Juga: Siti Badriah Potong Rambut Demi Gaet Para Lelaki)

(Baca Juga: Injak Usia 24 Tahun, Gigi Buktikan Keseriusan di Industri Musik)

"Kalau bisa diterima di luar dan sebagainya ya menurut aku itu bonus dari Sang Maha Kuasa," sambung Citra Scholastika.

Menyanyikan lagu dengan bahasa Inggris secara menyeluruh dianggap sebagai pengalaman berharga untuk Citra. Ia pun bekerja keras agar pendengar bisa memahami setiap lirik yang dinyanyikan.

"Bagaimana caranya artikulasi dan cara membawakan agar orang yang dengar enggak perlu tahu artinya apa tapi tetap bisa menikmati," ungkapnya.

Kini Citra cukup bisa bernapas lega dan bahagia karena repons pecinta musik Indonesia cukup bagus untuknya. Hal ini terbukti dari banyaknya review yang masuk dan telah dibaca oleh dara berusia 23 tahun itu.

"Kaget senang banget karena review di Youtube waw banget dan dalam tiga hari sudah 200 ribu which is ini suatu pencapaian yang mengejutkan karena awalnya aduh ini orang bakal senang enggak ya dengan nuansa baru Citra. Lagunya full english terus lagu yang mungkin secara aransemen agak beda dari lagu-lagu Citra sebelumnya," papar Citra Scholastika.

"So far sih sebenarnya dari review yang masuk itu kaya seru seru semua jadi aku thank you banget untuk support seluruh pecinta musik Indonesia," tutup penyanyi asal Yogyakarta ini.

(aln)