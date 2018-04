SEOUL – Bangtan Boys (BTS), boy band asuhan Big Hit Entertainment menambah rekor baru dalam karier bermusik mereka. RM cs mencatatkan rekor baru dalam penjualan pre-order album ketiga mereka: ‘Love Yourself: Tear’.

Menurut iriver Inc, perusahaan yang bertanggung jawab mendistribusikan album BTS, pre-order ‘Love Yourself: Tear’ dibuka pada 18 April 2018. Hanya dalam 7 hari, tepatnya pada 24 April 2018, pemesanan album itu sudah mencapai 1.449.287 kopi di Korea. Angka tersebut, menurut Soompi, memecahkan rekor pre-order album sebelumnya ‘Love Yourself: Her’ yang mencapai 1.051.546 kopi pada Agustus 2017.

Tak hanya mendapat respons positif di dalam negeri, pre-order ‘Love Yourself: Tear’ di pasar internasional juga terbilang manis. Sejak 24 April silam, album itu sukses menduduki puncak daftar Amazon CD & Vinyl Best Sellers. Tak seperti ‘Love Yourself: Her’, proyek ketiga kali ini merupakan album penuh dan album ketiga BTS yang dirilis dalam format vinyl, setelah ‘Dark’ (2014) dan ‘Wild’ (2016).

Sambutan positif album terbaru BTS tersebut ditopang oleh popularitasnya di tingkat internasional. Tahun lalu, grup dengan tujuh member itu sukses menembus industri musik Amerika dan memenangkan trofi Top Social Artist pada Billboard Music Awards (BBMA) 2017.

Tahun ini, BTS kembali masuk dalam nominasi Top Social Artist Billboard Music Award 2018. Dalam kategori tersebut, BTS bahkan sukses menundukkan sederet nama besar seperti Justin Bieber, Selena Gomez, Ariana Grande, dan Shawn Mendes.

Tak hanya itu, RM cs juga dipastikan akan menampilkan single perdana dari album terbaru mereka dalam BBMA 2018. Ini merupakan kali pertama grup K-Pop tampil dalam ajang penghargaan tersebut.

“Ini keikutsertaan kedua kami (dalam Billboard Music Awards). Namun, ini adalah PENAMPILAN PERTAMA kami di BBMAs! Terima kasih ARMY, kalian membuat penampilan kami di ajang itu menjadi kenyataan. Tolong nantikanlah penampilan kami,” tulis BTS lewat Twitter, pada 24 April 2018.

Sebagai informasi, Billboard Music Awards 2018 rencananya digelar di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, pada 20 Mei 2018.

