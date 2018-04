SEOUL – Aktor Jang Hyuk memutuskan comeback ke layar kaca lewat drama komedi romantis, Wok of Love. Ini merupakan proyek romcom perdananya setelah bermain dalam Fated to Love You bersama aktris Jang Nara pada 2014.

Kala itu, drama besutan Lee Dong Yoon dan Kim Hee Won tersebut sukses membukukan rating tertinggi sebesar 11,5 persen. Sukses tersebut membuat fans penasaran akan seperti apa lakon Jang Hyuk kali ini.

Melansir Soompi, aktor 41 tahun itu mengungkapkan alasannya kembali bermain romcom setelah berjibaku dengan genre laga dan thriller-kriminal, selama 4 tahun terakhir. “Beberapa tahun terakhir, aku memainkan karakter dingin dan keras seperti dalam drama terakhirku, Money Flower,” katanya.

Jang menambahkan, “Karena itu, aku ingin peranku selanjutnya benar-benar berbeda. Doo Chil Sung, karakter yang kuperankan saat ini adalah seorang yang emosional namun manis. Dia aneh dan memiliki sisi komikal yang menurutku sangat menyenangkan.”

Doo Chil Sung, menurut Jang, adalah seorang lintah darah yang memiliki sebuah restoran China di sebuah kawasan kumuh di Kota Seoul. Di restoran itulah, dia bertemu Seo Poong (Junho ‘2PM’) dan Dan Sae Woo (Jung Ryeo Won).

“Doo Chil Sung adalah karakter yang unik. Meski seorang lintah darah yang kaku, namun dia mengutamakan hubungan baik dengan orang lain. Dengan sifat itu, dia bisa berubah menjadi sosok yang egois ketika jatuh cinta,” katanya.

Lebih lanjut, aktor Midas itu mengungkapkan, bahwa Wok of Love merupakan drama dengan karakter polos namun lucu. Kisahnya akan berpusat pada tiga karakter. Seo Poong, yang memutuskan pensiun menjadi chef ternama kemudian bekerja di restoran China milik Doo Chil Sung.

Di restoran itulah keduanya nanti akan bertemu dengan Dan Sae Woo, perempuan manja yang lahir di sebuah keluarga kaya. Hidupnya kemudian berubah setelah menikmati semangkok Jajangmyeon (mie saus kacang hitam).

Penasaran dengan drama ini? Anda dapat menikmati Wok of Love mulai 7 Mei 2018, pada Senin dan Selasa, di stasiun SBS setiap pukul 22.00 KST atau sekitar 20.00 WIB.

