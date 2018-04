LOS ANGELES - Siapa tidak kenal dengan Robert Downey Jr? Ya, pemeran Iron Man tersebut termasuk dalam jajaran selebriti paling tajir di dunia. Lantas bagaimana perjalanan kariernya hingga bisa menjadi kaya seperti saat ini?

Dilansri Sinodnews, pada usia 53 tahun total kekayaan Robert Downey Jr menembus angka Rp3,6 triliun. Dia membawa pulang honor Rp2 triliun untuk film trilogi Iron Man, The Avengers, dan kemunculannya di film The Incredible Hulk.

Tersandung kasus narkoba, bolak-balik masuk penjara, bahkan sempat dipandang sebelah mata saat casting , Robert Downey Jr membalas semua masa kelamnya itu dengan prestasi yang manis.

“Saya percaya, situasi sesulit apa pun akan bisa teratasi selama kita tidak menyerah. Itulah yang saya lakukan, saya tidak pernah menyerah,” ungkapnya.

Bukan sekadar kutipan, pernyataan ini datang dari mulut seorang pria yang sudah langganan berurusan dengan hukum. Dia bahkan mencicipi narkoba di usia yang masih muda.

Ayahnya, Robert Downey Sr, sendiri yang mengenalkan, yang notabene seorang pemadat. Sedangkan, sang ibu nyaris tidak ada bedanya. Elsie Ann Ford, sang ibu yang juga seorang aktris, serupa dengan suaminya, terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Tidak mengherankan, Robert kecil sudah mengenal barang haram itu pada usia masih belia. Ditambah, perceraian kedua orang tuanya membuat Robert tidak memiliki sosok teladan dalam kehidupannya.

“Saya rasa Robert melakukan itu semua (memakai narkoba) bukan karena dia ingin lari dari kenyataan, melainkan karena dia ingin bertahan hidup, mengingat dia tidak punya orang yang bisa dijadikan teladan pada saat itu,” tutur sang kakak, Allyson Downey.

Robert pernah menghabiskan 113 hari di penjara Los Angeles County Menís Central Jail karena kasus narkoba. Di sana dia sempat mengalami kekerasan oleh narapidana lain.

Beruntung dia bangkit dan tidak menyerah pada keadaan hingga akhirnya pada 2003 dia sudah bebas dari zat terlarang itu. Robert sangat berterima kasih kepada Susan, istrinya, yang amat mendukungnya. Dari situ jalan menuju kesuksesan semakin terbuka, memerankan berbagai film, sampai akhirnya mengikuti audisi film Iron Man.

Meski awalnya sang sutradara ragu memberikan peran itu karena latar belakang sang aktor, ketika Robert casting , justru sang sutradara, Jon Favreau, berpikir tidak ada yang cocok memerankan Tony Stark selain Robert. Robert mengaku melakukan persiapan sangat matang untuk berperan sebagai manusia besi.

Dia rutin berolahraga dan mengatur pola makan untuk mendapatkan tubuh ala pahlawan super. Jadilah, selama tiga tahun berturut-turut, Robert berada di tingkat teratas aktor dengan bayaran tertinggi versi Forbes sejak 2012 2015.

Dengan pendapatan Rp1 triliun antara 2014-2015, pada usia 53 tahun, total kekayaannya menembus angka Rp3,6 triliun. Dia membawa pulang honor Rp2 triliun untuk film trilogi Iron Man , The Avengers, dan kemunculannya di film The Incredible Hulk.

Robert berani bernegosiasi perkara bayarannya. Menurut Variety , untuk film Captain America , dia meminta bayaran Rp554 miliar, plus tambahan bonus dari hasil keuntungan film tersebut. The Avengers, Avengers: Age of Ultron , dan Iron Man 3 yang dibintanginya masuk jajaran film dengan pendapatan tertinggi.

Sudah pasti Robert juga menikmati bonus yang diberikan atas kesuksesan tersebut. Hasil keuntungan film Avengers: Age of Ultron menempatkan Robert di posisi kedelapan daftar Forbes sebagai 100 aktor dengan bayaran tertinggi. Ya , janji Robert untuk tidak akan mengecewakan Favreau pada awal casting jika terpilih telah terbukti.

Film itu berhasil menggapai Rp8 triliun dari peredaran di seluruh dunia. Padahal, ongkos produksinya hanya Rp2 triliun. Kesuksesan Iron Man juga menjadikan Marvel mantap membuat semesta film-film komiknya, yang disebut Marvel Cinematic Universe (MCU). Jadi, boleh dibilang aktor Sherlock Holmes ini memainkan peran penting dalam kesuksesan MCU.

Pundi-pundi uangnya masih bertambah berkat kesuksesan Team Downey, sebuah rumah produksi milik Robert dan istrinya, Susan, yang memproduksi beberapa film dan program televisi. Dulu sebelum melepas kerja sama dengan Warner Bros, Team Downey dan Warner Bros merilis drama The Judge dengan pendapatan global Rp1 triliun.

