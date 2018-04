JAKARTA - Aktris sekaligus pembawa acara Nikita Mirzani kembali mengunggah kebersamaannya dengan bintang film dewasa, yakni Maria Ozawa. Sebelumnya, ia pun sempat bertemu dan mengabadikan momen bersama pada 2017 silam.

Jika sebelumnya hanya bertemu berdua, kini pemain film Comic 8 tersebut mengunggah foto dengan Maria Ozawa bersama dengan pasangan kekasih masing-masing.

Dalam foto yang diunggah Nikita Mirzani, terlihat mereka tengah menikmati makan siang bersama di salah satu restoran di Manila, Filipina.

"Lunch date with the loveliest couple in this town @maria.ozawa, its a fun lunch date since the last time we met, and now we have our lunch with our lovely one in manila!," tulis Nikita Mirzani.

Tak hanya Nikita Mirzani yang mengunggah kebersamaan tersebut, Maria Ozawa pun turut mengunggahnya. Dalam keterangan tulisan, dirinya mengaku tidak sabar untuk bertemu kembali dengan Nikita dan sang kekasih di Jakarta.

"Thanks babe @nikitamirzanimawardi_17 @dipoditiro for dropping by 😘 πŸ’‹ See you guys again in Jakarta !!! Hehe," tulis Maria Ozawa.

Melihat foto itu, membuat netizen membanjiri kolom komentar. Banyak yang iri, dan ada pula yang merasa lebih fokus kepada kekasih dari Maria Ozawa yang bernama Jose Sarasola.

"Ngeliat cowonya miyabi, disitu saya merasa jeles πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚," tulis akun @athrinos.

"Ganteng pacarnya miyabi πŸ˜‚," timpal akun @rhianty_dee.

https://img-z.okeinfo.net/library/images/2018/04/23/kn4xtfu46jk3mc02vj57_11571.jpg

(edi)