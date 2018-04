JAKARTA - Pemeran Lettie Lutz di film The Greatest Showman, Keala Joan Settle mendadak bikin heboh lewat postingannya di akun Instagram miliknya. Kehebohan tersebut lantaran Keala memposting lagu It's Me yang dicover oleh Claresta.



Claresta yang merupakan salah satu personel Hi-5 Indonesia langsung menjadi perbincangan di dunia maya. Claresta sendiri merasa kaget ketika mengetahui Keala memposting video dirinya.



"Perasaan aku senang banget. Enggak menyangka Keala bisa lihat cover aku dan memposting di IG-nya. Diantara banyak cover lagu This Is Me di dunia, aku yang pertama yang dia mentioned, dan satu-satunya wajah asia (Indonesia) yang diupload Keala. Karena yang lainnya orang bule," kata Claresta di Jakarta.

Claresta mengaku tidak ada bayangan saat mengunggah video tersebut dalam media sosial. Bahkan Claresta tidak memiliki bayangan jika videonya di-upload oleh penyanyi internasional.



"Enggak kebayang sih, karena aku sudah upload ini sekitar tiga minggu lalu, dan tidak ada like atau apapun dari Keala. Tiba-tiba aku dikejutin langsung masuk Instagramnya. Senang banget di mentioned penyanyi internasional yang filmnya booming. Siapa sih yang enggak tahu film The Greatesf Showman dan lagu hits This Is Me," tambahnya.

Diktetahui nama Claresta sendiri mulai dikenal saat dirinya menjadi salah satu personil group vokal Hi-5. Claresta melebarkan sayap kariernya dengan mengisi salah satu soundtrack film Arini.





Dengan videonya yang diunggah oleh Keala, Claresta berharap karir bermusiknya bisa lebih baik lagi. "Semoga saja dengan video ku diupload oleh Keala, karier aku di dunia musik Indonesia bisa semakin luas, dan mudah-mudahan bisa go internasional," tutupnya.

