Kalo belum dapet sesuatu yang kita ingin sekarang coba bilang ke diri sendiri "berarti ini bukan rezeki saya, tuhan pasti kasih yang lebih baik buat saya" jangan berkecil hati, jangan patah semangat. Intinya percaya , doa dan terus usaha👌 . . #diantaraduahati #andaku #andakhalida

