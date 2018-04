Saya ingin mengapresiasi Pria Indonesia, di hari Kartini ini. • Kecerdasan dan keberanian R.A Kartini tidak hanya memajukan para Wanita. Tapi juga membuka pikiran dan memajukan Pria Indonesia sekarang ini untuk dapat menerima dan mendukung Wanita Indonesia untuk maju, bekerja dan mengejar Impiannya. • Terimakasih R.A Kartini. • photo by @mariophotographie @marioard1 stylist @fahadscale makeup @obbymakeup outfit. @batik_chic chair @vieforliving

