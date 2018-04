JAKARTA - Mariah Carey kembali datang ke Tanah Air untuk melakukan konser. Yang spesial, kali ini Mariah Carey akan tampil di Candi Borobudur.

Tiket presale konser Mariah Carey yang dibuka Rajawali Indonesia Communication selaku event consultant, langsung habis. Hal itu diungkap pihak penyelenggara melalui media sosial.

A post shared by Rajawali Indonesia Comm (@rajawaliindonesiacomm) on Apr 18, 2018 at 1:43am PDT

Padahal, perhelatan itu baru akan berlangsung pada akhir tahun mendatang. menariknya, tiket presale ini habis hanya dalam waktu 5 menit.

"Terima kasih untuk partisipasi kalian! Tiket presale untuk Borobudur Symphony 2018 - MARIAH CAREY Live In Concert telah habis terjual hanya dalam waktu 5 menit," tulis keterangan foto yang diunggah akun @rajawaliindonesiacom.

(Baca Juga: Anggunnya Syahnaz di Hari Pernikahan)

(Baca Juga: Pakaian Nikita Willy Disangka Bolong, Pikiran Warganet Kemana-mana)

Meski tiket presale sudah terjual habis, namun pecinta Mariah Carey tak perlu khawatir. Pasalnya penjualan tiket kembali dibuka pada 20 April 2018 pukul 10.00 WIB dengan lima kategori tiket konser, yakni Super VVIP (limited seat) on call, Diamond (seat with number + diamond lounge) Rp7 juta, Platinum (seat with number) Rp3,5 juta, Gold (seat without number) Rp2 juta dan Festival (standing) Rp1 juta. "Tiket box only at : www.tiketapasaja.com," tambahnya.

Mengusung tajuk Borobudur Symphony 2018-Mariah Carey Live in Concert, Mariah Carey akan menggelar konsernya di Taman Lumbini Candi Borobudur, Magelang pada 6 November 2018. Keindahan Borobudur akan menjadi latar belakang panggung konser bersejarah ini.

(aln)