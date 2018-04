(Mungkin) ada kebohongan tentang cerita dirimu dimasa lalu. Jangan pernah berniat untuk menyakiti kembali, walaupun mereka berulang kali menyakiti hati kita. Cukup menjadi baik, dengan begitu perlahan mereka akan merasakan bahwa kita adalah orang orang yang tulus❤ . . #diantaraduahati #andaku #andakhalida

A post shared by fauziyah khalida (@andakhalida) on Apr 1, 2018 at 9:29pm PDT