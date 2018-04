LOS ANGELES - Kanye West is back! Suami Kim Kardashian itu baru saja mengumumkan dirinya akan kembali ke industri musik Hollywood dengan merilis album baru pertengahan tahun ini.

Tak tanggung-tanggung, Kanye akan merilis dua album sekaligus untuk menandai comeback-nya ini. Bapak tiga anak tersebut akan merilis dua album dalam rentang waktu satu minggu pada Juni 2018 mendatang.

Album pertama yang berisi tujuh lagu akan dirilis pada 1 Juni 2018. Seminggu berselang, yakni 8 Juni 2018, Kanye akan merilis album kedua yang berisi kolaborasinya dengan Kid Cudi. Kolaborasi mereka akan dinamai Kids See Ghost.

"Albumku berisi 7 lagu," tulis Kanye di Twitter pada Kamis 19 April 2018. "1 Juni."

"Albumku dan Cudi pada 8 Juni. Ini disebut Kids See Ghost. Itulah nama grup kami," lanjut Kanye di dua tweet berikutnya.

Ini merupakan album pertama Kanye setelah terakhir merilis album "The Life of Pablo" pada 2016 silam. "The Life of Pablo" termasuk album bertabur bintang karena juga menghadirkan Rihanna, Chris Brown, dan Frank Ocean.

Sebelumnya juga sempat diberitakan bahwa Kanye memang tengah menggarap album baru. Demi mencari inspirasi dan ketenangan untuk menyelesaikan karya barunya itu, Kanye sampai rela pergi dan tinggal di gunung.

Kabar yang beredar mengatakan jika Kanye saat ini tengah berada di daerah pegunungan Wyoming untuk menggarap albumnya. Di studionya itu, suami Kim Kardashian tersebut kabarnya bertemu dengan sejumlah musisi besar untuk diajak kolaborasi.

Di sisi lain, pengumuman akan dirilisnya dua album baru Kanye ini muncul setelah kakak ipar Kylie Jenner itu berkicau tentang buku filosofi buatannya. Selama beberapa waktu terakhir, Kanye memang rajin menulis tweet yang akan dibukukannya.

"Aku tahu konsep tentang fotografi dan aku memagari diriku dari fotografi, tentang manusia yang terobsesi dengan fotografi. Karena itu menarikmu dari masa sekarang dan memindahkanmu ke masa lalu atau membawamu ke masa depan," kata Kanye kepada Hollywood Reporter seperti dilansir The Guardian, Jumat (20/4/2018). (lid)

