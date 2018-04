SOLO – Artis asal India Shakti Arora belum lama ini mengumumkan pernikahannya. Ia diketahui menikahi artis India bernama Neha Saxena. Namun justru postingannya berbuah komentar dari Indonesia.

Dilansir Solopos, kabar bahagia ini disampaikan langsung oleh Shakti Arora melalui sebuah foto yang diunggah di akun Instagram-nya, @shaktiarora, Selasa (17/4/2018).

Foto itu memperlihatkan penampilan Shakti dan istrinya mengenakan busana pengantin khas India berwarna merah terang.

"Together is a wonderful place to be," tulis Shakti Arora sebagai keterangan foto yang mendapatkan ribuan komentar netizen.

Kebanyakan komentar itu disampaikan oleh warganet Indonesia. Mereka terlihat sangat terkejut melihat foto pernikahan Shakti Arora. Sebab, selama berada di Indonesia, Shakti sempat dikabarkan menjalin kedekatan dengan pedangdut Zaskia Gotik.

Sebab, beberapa waktu lalu beredar kabar jika hubungan Shakti dengan Neha Saxena telah kandas. Tapi, rumor itu ternyata hanya isapan jempol belaka lantaran Shakti dan Neha akhirnya bersatu mengikat janji suci.

"Nikah kapan, postingan-nya kapan. Hadeh broo, liat aja pic lo nikah sama sekarang beda jauh sayy, hade. Kecewa sama lo penipu," komentar @lilyuly_kitchen kesal.

"Kemon dunk artis Indonesia @zaskia_gotix @ayutingting92 dan buat semuanya janganlah terbuai sama artis India yang hanya cinta mereka hanya di mulut doang. Mereka hanya numpang tenar sama artis Indonesia. Terutama sama artis cewek Indonesia. Nih buktinya artis satu ini bilang belum nikah dan hanya pacaran saja, ternyata suami orang beberapa tahun lalu," imbuh @_kitchen.

"Artis India menyembunyikan masalah pribadi supaya tenar. Kalau arti Indonesia publikasi masalah pribadi supaya jadi lebih tenar. Intinya sama aja ujung-ujungnya untuk cari duit," lanjut @sabrinanuraida kecewa.

Dilansir Bollywood Life, Shakti Arora dan Neha Saxena telah menikah sejak 2014 silam. Namun, keduanya tidak pernah memberikan penjelasan apapun terkait kabar tersebut.

Namun, pada 2017 lalu hubungan keduanya dikabarkan telah kandas. Tapi, kabar ini dibantah dengan tegas oleh Neha Saxena.

