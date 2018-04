JAKARTA - Dian Sastro menjadi salah satu artis yang merasakan duka mendalam atas berita wafatnya Deddy Sutomo. Dian termasuk artis yang pernah bermain dalam judul film yang sama dengan almarhum.

Dilansir Sindonews, seperti yang dirasakan aktris cantik Dian Sastro. Melalui akun Instagram Story, Dian yang pernah beradu akting film Kartini bersama sang actor senior Indonesia ini mengungkapkan rasa sedih dan dukanya.

Dian mengunggah foto bersama Deddy dengan menggunakan pakaian adat Jawa.

 

Dalam foto tersebut keduanya berpose bersebelahan di depan kereta kuda. Di foto yang sama, tampak dua pemain film Kartini lainnya, Acha Septriasa dan Ayu Shita.

"You will be dearly missed Pak. We love you, Pak #DeddySoetomo," tulis keterangan foto yang diunggah Dian.

Sebelumnya, aktor senior Tio Pakusadewo juga mengungkapkan dukanya melalui unggahan foto kartu tanda penduduk milik Deddy di akun Instagram pribadinya @pksdw.

Tio menuliskan bahwa dirinya merasa sedih atas kepergian pria yang sudah dianggapnya bapak, guru sekaligus sahabatnya itu.

"Selamat Jalan Bapakku, Guruku, Sahabatku.. kesayanganku... Sedih.. sedih.. sedih," tulis Tio Pakusadewo.

Deddy Sutomo meninggal pada Rabu (18/4/2018). Deddy meninggal di usia 77 tahun. Jenazah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta.

