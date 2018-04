LOS ANGELES – Warner Bros. dan DC Entertainment telah resmi memilih Cathy Yan untuk menyutradarai film spin-off Harley Quinn. Cathy akan menjadi sutradara perempuan Asia pertama yang akan menggarap proyek sebuah film superhero/antihero.

Tak hanya itu saja, Cathy juga menjadi sutradara perempuan ketiga yang dipercaya oleh DC setelah Patty Jenkins untuk Wonder Woman dan Ava DuVernay untuk film The New Gods.

Margot Robbie akan kembali berperan sebagai kekasih gila dari Joker ini. Ia sebelumnya mendapatkan pujian dari berbagai kalangan atas akting memukau sebagai Harley dalam film Suicide Squad.

Keputusan WB dan DC memilih Cathy ini dianggap sebagai sebuah perjudian besar oleh para pengamat film. Pasalnya, Cathy terkenal sebagai seorang sutradara indie yang terbiasa bekerja dengan biaya produksi kecil.

Bakat penyutradaraan Cathy mulai terlihat saat film Dead Pigs, yang disutradarainya, memenangkan World Cinema Dramatic Award For Ensemble Acting di Sundance pada bulan Januari lalu. Selain itu, Margot Robbie pun bersikeras meminta para petinggi WB dan DC agar film Harley Quinn digarap oleh sutradara perempuan. Tak heran jika pada akhirnya keputusan riskan itu diambil oleh para petinggi WB dan DC.

Filmnya sendiri akan mengambil cerita dari Birds of Prey, yang dalam DC Extended Universe merupakan tim Harley Quinn bersama beberapa tokoh perempuan lain seperti Black Canary, Batgirl, dan Huntress. Kendati demikian belum ada konfirmasi langsung apakah ketiga tokoh lainnya akan dimunculkan dalam film ini.

Satu hal yang pasti, film ini akan melibatkan banyak perempuan baik dari depan atau belakang layar. Demikian dilansir Deadline, Rabu (18/4/2018). (lid)

