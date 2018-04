JAKARTA - Malam ini, Senin (16/4/2018) menjadi salah satu momen istimewa Abdul dan Maria di panggung Grand Final Indonesian Idol. Pembukaan pun dilakukan secara istimewa, kolaborasi Abdul dan Maria sebagai grand finalis dan jebolan Indonesian Idol, Ihsan Tarore, Nowela, Regina, Rinni Wulandari, dan Citra Scholastika menyanyikan lagu Idola Indonesia.

Abdul dan Maria tampaknya dinilai sukses saat berkolaborasi dengan para jebolan Indonesian Idol tersebut. Armand Maulana, Bunga Citra Lestari, dan Ari Lasso bahkan tak segan berdiri sambil memberikan tepuk tangan meriah. Hal spesial juga terjadi saat Katy Peery memberikan ucapan selamat atas pencapaian Abdul dan Maria sebagai Grand Finalis.

Sebelum Abdul dan Maria memberikan penampilan solo, Ari Lasso lebih dulu mengucapkan kalimat pujian untuk pencapaian keduanya. Ia menganggap bahwa Maria dan Abdul memang layak sampai ke titik tersebut setelah perjalanan panjang yang dilalui.

"Setelah berjalan dari November rasa-rasanya mereka berdua memang yang paling layak ada d grand final tanpa mengecilkan kontestan-kontestan yang lain," ujar mantan vokalis Dewa 19 tersebut.

Sementara itu, Abdul langsung menghentak panggung Grand Final Indonesian Idol dengan lagu Fix You yang dipopulerkan oleh Coldplay. Hal tersebut dilanjutkan Maria dengan menyanyikan lagu berjudul My Heart Will Go On dari Celino Dlon.

Menurut Ari Lasso, penampilan Abdul tak bisa dikatakan biasa karena membawakan lagu secara istimewa. Hal tersebut juga diamini oleh BCL dan Armadn Maulana.

"Dul dul tepuk tangan untuk lembukaan yang luar biasa ini. Saya kebetulan sering nonton konser Coldplay dan lagu ini tidak lernah ditampilkan di pembukaan karena lagu ini punya posisi istimewa dalam song list mereka jadi ditempatkan di akhir-akhir," katanya.

"Ini luar biasa ditaruh di depan sensasi lambat dan spiritual. Kamu menjadikan lagu ini luar biasa. Bukan sebuah lagu spektakuler bukan penampilan wow tapi penampilan ini menurut saya menggetarkan. Nyanyian dan musik adalah selera. Kita lupakan semua kemegahan yang penting enak. Kamu menggetarkan grand final malam ini," tutup Ari Lasso.

