JAKARTA - Ahmad Dhani kini tengah tersandung dugaan kasus ujaran kebencian. Dhani pun rupanya telah menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 16 April 2018.

Lantas melihat sang mantan suami tersandung dugaan kasus ujaran kebencian, apa kata Maia Estianty?

Usai ditemui saat terlibat dalam acara Indonesian Idol sebagai juri, mantan personel Ratu ini malah ogah menanggapi hal tersebut. Ia pun hanya menyebut tak ingin mengomentari apa yang tengah menimpa Ahmad Dhani. Bahkan Maia mengelak sampai tiga kali.

"No comment, no comment, no comment," katanya saat diwawancara di Ecovention Ancol, Jakarta Utara pada Selasa (17/4/ 2018).

(Baca Juga: Disebut Nenek-Nenek, Yuni Shara Balas Komentar Haters dengan Rendah Hati)

(Baca Juga: Gonjiam Lengser, Rampage Naik ke Puncak Box Office Korea)

Seperti diketahui, pentolan dari Dewa 19 ini terseret dalam dugaan ujaran kebencian lantaran menuliskan materi tentang penistaan agama di media sosial twiter pada 2017 lalu. Dalam cuitannya, Dhani menuliskan siap memerangi orang-orang yang menistakan agama.

"Siapa saja yang mendukung penistaan agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya," bunyi tulisan Ahmad Dhani.

Ahmad Dhani tidak datang sendiri saat menghadiri sidang perdana kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/4/2018). Selain didampingi tim kuasa hukumnya yang dipimpin Ali Lubis, anak bungsu Dhani, Dul juga terlihat hadir. Dia hadir sebagai wujud dukungan moral terhadap sang ayah yang sedang terseret masalah hukum.

Sontak saja dengan tulisan itu, Ahmad Dhani menuai respon dari masyarakat, bahkan pro dan kontra mengenai cuitan tersebut pun timbul. Tak hanya itu, beberapa masyarakat mengganggap Dhani telah menyebarkan ujaran kebencian. Alhasil salah satu dari mereka melaporkan hal tersebut pada pihak berwajib.

Sementara itu, sidang selanjutnya akan diadakan pada Senin, 23 April 2018 mendatang. Dalam agenda tersebut, pihak Dhani dan kuasa hukumnya akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas tuntutan jaksa tersebut.

(ade)