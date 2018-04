SEOUL - Aktor Lee Jong Suk kemungkinan besar akan kembali beradu akting dengan bintang Descendants of The Sun, Kim Ji Won dalam drama terbaru Netflix. Hal itu diungkapkan oleh agensi kedua aktor tersebut, pada Selasa (17/4/2018).

Melansir Soompi, YNK Entertainment dan King Kong by Starship mengakui, bahwa pihaknya menerima tawaran bermain dalam See You Again untuk kedua aktor tersebut. Baik Lee Jong Suk dan Kim Ji Won dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran tersebut, namun belum ada keputusan resmi dari agensi keduanya.

Drama See You Again digarap oleh Kim Eun Ji, penulis skenario Oh My Venus. Secara umum, drama ini bertutur tentang romansa antara dua anak muda.

Apabila Lee Jong Suk dan Kim Ji Won menerima tawaran ini, maka mereka akan beradu akting untuk kedua kalinya setelah 7 tahun. Drama terakhir yang dibintangi keduanya adalah High Kick 3! The Revenge Of The Short Legged yang ditayangkan MBC pada 2011.

Sementara itu, Lee Jong Suk diketahui mulai menjalani syuting drama pendek terbarunya Hymn of Death, sejak 15 April 2018. Dalam drama tersebut, Lee berperan sebagai Kim Woo Jin seorang dramawan yang jatuh cinta pada  sopranos pertama Korea, Yun Sim Deok.

Sementara lakon Yun Sim Deok akan diperankan oleh aktris My Golden Life, Shin Hye Sun. Kedua aktor tersebut sebelumnya pernah beradu akting dalam drama populer School 2013.

Tak hanya dengan Shin, Lee Jong Suk juga akan berlakon bersama Lee Ji Hoon, yang juga lawan mainnya dalam School 2013. Lee Ji Hoon akan memerankan karakter Hong Nan Pa, teman dekat Kim Woo Jin dan Yun Sim Deok.

Sementara proyek akting terakhir Kim Ji Won adalah film Detective K: Secret of the Living Dead yang sukses mengumpulkan 2,43 juta penonton di box office dengan pendapatan mencapai USD18,47 juta.

Film bergenre komedi-petualangan itu disutradarai oleh Kim Suk Yoon dan ditulis oleh Lee Nam Kyu. Selain Kim Ji Won, Detective K: Secret of the Living Dead juga diramaikan oleh Kim Bum dan Lee Min Ki.

