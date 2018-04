- Pedangdut cantik Via Vallen membagikan foto terbarunya lewat laman instagram pribadi @viavallen belum lama ini. Menariknya, foto itu memperlihatkan latar foro dari Via Vallen yang hanya berada di sebuah parkiran mobil.

Sontak saja foto itu menuai respon dari para warganet yang melihatnya, bukan nyinyiran tampak sang pelantun Sayang mendapat respon positif dari warganet, terlebih kecantikan Via Vallen menjadi sorotan utama. Bahkan, Via Vallen dinilai berbeda dalam penampilannya.

" Kk gayanya kok biasa aja kk yg keren lah biyar cantik kk," tulis @ ferdi_irawan28 .

"Cantik nya kak via vallen," tulis @

Kk via tambah cuantikkk mmuaach😘😘😘😘," tulis @

Seperti diketahui, dalam foto tersebut Via Vallen tampil berdandan santai dengan hanya mengenakan kaos hitam bergaris putih hingga jeans ketat lengkap dengan sneaker putih. Semakin cantik, pedangdut 26 tahun ini juga tak lupa menggerai rambutnya.

Lebih lanjut, Via Vallen juga menyematkan sebuah caption dalam foto instagramnya. Namun sayang tak diketahui apa maksud Via Vallen dengan membubuhkan kalimat bertuliskan bahasa Jawa pada foto tersebut.

"Ojo serius seriuss 👀," tulis Via Vallen.

Nama Via Vallen memang mencuri perhatian publik berkat lagunya yang bertajuk Sayang. Sayang berhasil membawa nama Via Vallen ke puncak popularitasnya hingga namanya dikenal seantero jagad Tanah Air.

Di samping lantunan suara merdu yang dimiliki Via Vallen , paras cantiknya juga menjadi tak bisa dipungkiri. Alhasil, Via Vallen punya banyak penggemar yang dinamakan Vyanisty. Bahkan Vyanisty sendiri memiliki jumlah yang tak main-main, terlebih di kawasan Jawa Timur yang menjadi daerah asal Via Vallen.