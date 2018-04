HONG KONG - Ajang penghargaan untuk insan perfilman Hong Kong digelar pada Minggu 15 April 2018. Dalam gelaran ke-37 Hong Kong Film Awards tersebut, Our Time Will Come menjadi film yang paling banyak membawa pulang trofi.

Sejak awal, Our Time Will Come memang sudah digadang-gadang akan menang besar. Pasalnya, film yang disutradarai Ann Hui ini dinominasikan di 11 kategori. Pada malam penghargaan, Our Time Will Come akhirnya pulang dengan 5 piala kemenangan.

Dilansir Straits Times, Senin (16/4/2018), Our Time Will Come memenangkan kategori-kategori utama. Termasuk dua di antaranya adalah Best Film dan Best Director.

Khusus untuk Ann Hui, ini adalah kemenangan keenamnya sebagai Best Director. Sebelumnya, Ann Hui memenangkan kategori yang sama lewat Boat People (1982), Summer Snow (1995), The Way We Are (2008), dan A Simple Life (2012), and The Golden Era (2014).

Selain Our Time Will Come, kemenangan besar juga didapatkan oleh aktor Louis Koo. Meski tidak menang banyak, tapi aktor Paradox ini membawa pulang salah satu trofi utama, yakni Best Actor.

Gelar ini menjadi pelengkap Louis Koo yang bulan lalu juga memenangkan kategori yang sama di acara Asian Film Awards dan Hong Kong Film Directors' Guild Awards. Louis Koo mempersembahkan kemenangannya ini untuk industri film Hong Kong.

Di kategori Best Actress, Teresa Mo menjadi yang terbaik lewat aktingnya di Tomorrow is Another Day. Sementara Philip Keung meraih Best Supporting Actor berkat aktingnya di Shock Wave.

Daftar pemenang Hong Kong Film Awards dilansir Hollywood Reporter:

Best Film

Our Time Will Come

Best Director

Ann Hui (Our Time Will Come)

Best Actor

Louis Koo (Paradox)

Best Actress

Teresa Mo (Tomorrow is Another Day)

Best Supporting Actor

Philip Keung (Shock Wave)

Best Supporting Actress

Deanie Ip (Our Time Will Come)

Best New Director

Kearen Pang (29+1)

Best Film From Mainland and Taiwan

The Great Buddha

