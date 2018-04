JAKARTA - Karier akting Karen Gillan terus menanjak setelah tampil sebagai Nebula dalam film Guardians of the Galaxy. Aktris asal Irlandia itu mampu menciptakan sebuah karakter antihero yang keren hingga diapresiasi oleh para penggemar.

Saat hadir dalam teleconference bersama pemain dan sutradara Avengers di Singapura, Karen memberikan tips sendiri bagaimana cara membuat tokoh antihero badass layaknya Nebula.

“Well, mulai lah dengan berlatih keras dan buat ototmu menjadi besar karena dengan itu kalian bisa menghancurkan orang-orang. Lalu mungkin kalian harus berlatih untuk bergerak (mengikuti koreografi) lebih baik dan mempelajari hal-hal tentang tokoh penjahat,” jawab Karen.

Lebih lanjut, aktris yang juga bermain dalam Jumanji: Welcome to the Jungle itu ditanya tokoh superhero mana yang ingin dimainkannya di Marvel. Secara mengejutkan, Karen memilih untuk menjadi Captain America atau bahkan Captain Marvel.

“Jika aku bisa menjadi superhero lain di film, aku akan memilih Captain America di film Civil War. Dan juga Captain Marvel. Aku ingin terlibat dalam Civil War dan ada di dalam adegan airport itu (di mana tim Captain America dan tim Iron Man bertarung),” lanjutnya.

Selain itu, Karen mengaku sangat bersyukur karena bisa terlibat dalam proyek film Avengers. Film tersebut menghargai para perempuan, selaras dengan tema pemberdayaan perempuan yang saat ini sedang ramai di industri film Hollywood.

“Satu hal yang aku suka dari Marvel sebagai sebuah dunia adalah kebangkitan peran perempuan di dalamnya. Maksudku, superhero selalu memiliki klise karena seseorang terlihat begitu kuat dan keren. Tapi aku pikir karakterku adalah karakter yang kompleks dan aku senang menjadi bagian dari MCU,” pungkasnya.

