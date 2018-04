LOS ANGELES - Dominasi A Quite Place di puncak box office Amerika Utara pada pekan ini tampaknya tak akan tergoyahkan. Rampage yang digadang-gadang akan menjadi penguasa baru box office ternyata tak cukup digdiya menggeser film horor besutan John Krasinski tersebut.



Pada Jumat, 13 April 2018, Rampage memulai debutnya dengan pendapatan sebesar USD11,5 juta dari penayangan di 4.101 layar bioskop. Angka tersebut sebenarnya lebih baik dibandingkan A Quite Place yang hanya mampu menghasilkan USD10,5 juta dari 3.589 layar bioskop di hari yang sama.



Namun pada akhir pekan (14-15 April 2018), Hollywood Reporter memperkirakan A Quite Place akan bisa unggul dari film terbaru Dwayne 'The Rock’ Johnson tersebut. Ia diperkirakan menghasilkan USD32 juta sampai USD35 juta pada akhir pekan.

Baca Juga: Pacific Rim Uprising Depak Black Panther dari Puncak Box Office Amerika



Sementara Rampage hanya akan berada di kisaran USD27 juta hingga USD32 juta. Kisaran itu memang di bawah target pendapatan awal yang dipancang Warner Bros. sebesar USD35 juta-USD40 juta. Dengan perkiraan itu, maka besar peluang A Quite Place untuk mempertahankan posisinya di puncak box office Amerika Utara, 2 pekan berturut-turut.



Di pasar internasional, Rampage mengumpulkan USD27,1 juta dari 38.100 layar bioskop di 61 negara. Apabila digabung dengan China, maka film yang didistribusikan oleh Warner Bros. itu mengumpulkan pendapatan total sebesar USD36,7 juta di luar negeri.



Minggu lalu, A Quiet Place debut dengan pendapatan positif, mencapai USD50 juta. Dengan penghasilan pada Jumat lalu sebesar USD10,5 juta maka jalan A Quite Place menuju USD100 juta dalam 10 hari semakin dekat. Film yang dibintangi

Emily Blunt itu bercerita tentang sebuah keluarga yang melarikan diri dari kejaran monster.



Selain dua film di atas, kompetitor baru akan memanaskan persaingan box office Amerika Utara pada pekan ini. Truth or Dare yang juga memulai debutnya Jumat silam, mengantongi pendapatan sebesar USD8,2 juta dari 3.029 layar bioskop. Film microbudget kolaborasi Universal dan Blumhouse itu diperkirakan mengantongi USD19,3 juta hingga akhir pekan. Hal tersebut merupakan langkah awal yang cukup impresif mengingat posisi A Quite Place juga cukup kuat.

Baca Juga: Singkirkan Pacific Rim Uprising, Ready Player One Rajai Box Office Amerika



Sementara Ready Player One arahan Steven Spielberg diprediksi masih akan berada di peringkat keempat. Pada minggu ketiga pemutarannya, film tersebut diproyeksikan menghasilkan USD11 juta. Sehingga sepanjang 3 minggu, ia menghasilkan USD115 juta di Amerika Utara.



Peringkat kelima diprediksi akan ditempati oleh Blockers. Film komedi yang didistribusikan oleh Universal tersebut diprediksi menghasilkan USD10 juta sepanjang akhir pekan ini. Sehingga sepanjang 10 hari penayangannya, Blockers mengumpulkan USD37 juta.

(edi)