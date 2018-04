TANGERANG - Katy Perry melakukan aksi split ketika mengakhiri lagu California Gurls. Namun siapa sangka, dirinya mengalami kesakitan untuk membalikkan tubuh ke posisi semula. Kemudian muncul peraga hiu, lalu ia meminta bantuan untuk diambilkan microphone terletak jauh dari dirinya.

Kendati demikian, peraga hiu tersebut tidak membantu penyanyi berusia 33 tahun ini. Oleh sebab itu, Katy Perry menyanyikan sepenggal lirik dari lagu All By My Self milik Celine Dion. Tak lama, mereka pun akhirnya berpelukan.

Ajak Penonton Naik ke Atas Panggung

Usai beraksi dengan peraga hiu, pelantun lagu Firework ini ingin mengajak salah satu penonton untuk naik ke atas panggung dan mengajarkannya berbicara dengan bahasa Indonesia. Permintaannya itu pun langsung membuat semua penonton mengangkat tangan dan berteriak.

"Aku perlu belajar beberapa kata dalam bahasa Indonesia dengan seseorang yang berasal dari Indonesia," ucap Katy Perry mengitari panggung sembari memilih penonton.

Akhirnya, pilihan penyanyi kelahiran California jatuh kepada seorang pria bernama Jefri yang berasal dari Surabaya. Sampai di panggung, Jefri langsung melayangkan pelukannya kepada Katy Perry.

Belajar Bahasa Indonesia

Kemudian, Katy Perry meminta untuk diajarkan mengucapkan kalimat 'I Love You' dalam bahasa Indonesia. Selain itu, ia juga menanyakan bahasa Indonesia dari kata 'Fart'. Tak lama dirinya mencoba mengucapkan 'Aku Cinta Kamu', dan 'Kentut'.

Aksinya di atas panggung dengan Jefri pun ditutup dengan mengambil foto selfie, yang langsung memancing teriakan dari para penonton. Kemudian, ia melanjutkan penampilannya dengan membawakan lagu I Kissed A Girl, Deja Vu, Tsunami, E.T, Bon Appetit, Wide Awake, Into Me You See.

Sound Mati

Setelah menyanyikan lagu-lagu tersebut, Katy Perry membawakan lagu Power. Namun sayangnya, disela-sela penampilan sound mendadak mati. Hal itu sontak membuat dirinya berhenti bernyanyi sejenak.

Saat sound kembali normal, Katy Perry justru menyanyikan lagu Unconditionally. Kendati demikian, ia berjanji akan membawakan lagu Power kembali usai menyanyikan tersebut.

"Akhirnya power kembali, tapi saya akan menyanyikan Unconditionally," ujarnya.

Sesuai janjinya, ia kembali membawakan lagu Power, dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Swish Swish, dan Roar. Belum puas dengan penampilan Katy Perry, penonton berteriak untuk meminta tampil kembali.

Janji akan Datang Kembali ke Indonesia

Setelah menunggu beberapa menit, Katy Perry pun akhirnya muncul di tengah panggung dan berdiri di atas tangan raksasa sembari menyanyikan lagu terakhirnya, yakni Firework.

Penampilan penutupnya itu pun berlangsung sangat meriah dengan teriakan dan loncatan dari para penonton. Usai mengakhiri penampilannya, Katy Perry berjanji akan datang kembali ke Indonesia.

"Aku akan bertemu dengan kalian kembali nanti," ucap Katy Perry yang langsung turun dari panggung bagian tengah.

(edi)