NEW DELHI - Kareena Kapoor merupakan artis papan atas Bollywood. Sederet penghargaan telah ia terima sebagai bukti kualitas aktingnya yang menawan di berbagai film. Aktris kelahiran Mumbai, 1980 ini pun selalu memberikan momen berkesan dalam setiap filmnya.

Dilansir Sindonews, dia mendapat penghargaan Lokmat Maharashtrian Power Celebrity of the Year Award pada upacara penghargaan Lokmat Maharastrian Of The Year di Mumbai, Selasa (10/4/2019) lalu. Penghargaan yang diterimanya itu tentunya menambah deretan prestasinya selama berkarir di industri film Bollywood.

Ditemui di sela acara, Kareena mengaku semakin cinta dengan dunia film yang telah membesarkan namanya. Bahkan dia mengaku tidak berpikir untuk meninggalkan kariernya itu untuk kemudian beralih ke bidang lain.

(Baca Juga: Rossa Ungkap Arti Panggilan Romantis Ivan Gunawan dan Faye Malisorn)

(Baca Juga: Usai Nangis Kejer, Lucinta Luna Pingsan Dengar Kabar Ibunda Meninggal)

"Setelah 18 tahun bekerja di profesi ini, saya tidak berpikir saya bisa memikirkan hal lain karena saya selalu ingin menjadi seorang aktris. Saya tidak bisa membayangkan hidup tanpa akting," kata Kareen seperti dilansir Zeenews.

Sebagaimana halnya seorang selebritis, dia juga mengaku sangat tersanjung atas setiap penghargaan yang diterimanya. Apalagi, penghargaan itu diperolehnya itu, di dalamnya terdapat nama-nama besar sebagai nomini.

"Tentu saja, setiap penghargaan itu penting. Kami selalu mendapatkan penghargaan untuk pekerjaan kami di film tetapi ketika Anda mendapatkan penghargaan dari negara Anda sendiri sebagai 'Maharashtrian Of The Year' dengan begitu banyak pejabat penting mendapatkan itu, kemudian, saya pikir itu menjadi sangat istimewa," bebernya.

"Saya sangat bangga dengan negara dan kota saya. Saya benar-benar Mumbaikar dan saya merasa sangat rendah hati untuk menerima kehormatan ini," lanjut istri Saif Ali Khan itu.

Sementara, Kareena akan segera terlihat di film Shashanka Ghosh yang akan menjadi film pertamanya setelah melahirkan putranya, Taimur pada Desemner 2016 lalu. Di film ini, dia akan beradu acting dengan Sonam Kapoor, Swara Bhasker dan Shikha Talsania. Rencananya film Shashanka Ghosh dijadwalkan rilis pada 1 Juni 2018.

(aln)