MAGELANG - Pagelaran Borobudur Symphony Mariah Carey Live in Concert dipastikan akan terselanggara pada 6 November mendatang di Taman Lumbini, kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Pihak penyelenggara mulai dari PT. Taman Wisata Candi (TWC), BUMN, hingga Rajawali Indonesia Communication sebagai event consultant pun mengabarkan bahwa mereka telah mengatur konsep acara secara matang.

Selaku Event Consultant dan CEO Rajawali Indonesia Communication, Anas Syahrul Alimi, menyatakan untuk konsep tata panggung, soundystem, hingga lighting dalam konser tersebut, dipastikan akan dibuat semegah mungkin. Sehingga, penonton semakin bisa merasakan keindahan Candi Borobudur dengan konsep yang mereka buat, dengan ditemani alunan suara dan musik yang merdu dari atas panggung.

"Dari sisi produksi aman semua, soundsystem, lighting luar biasa, bisa kita sediakan semuanya, dan semua dari Indonesia bukan dari luar negeri. Nanti juga penonton bisa melihat teknologi lampu yang dipunyai oleh TWC akan dimainkan, jadi benar-benar akan sangat megah. Jadi ada dua kemegahan nanti pada malam itu tanggal 6 November," ujar Anas yang ditemui di kawasan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Kamis 12 April 2018.

Tidak hanya sampai disitu saja, soal kenyamanan penonton, tentu menjadi salah satu prioritas yang harus diperhatikan oleh pihak penyelenggara. Apalagi mereka memiliki target penonton sebanyak 7000 orang akan datang dan menyaksikan penampilan pelantun Always Be My Baby tersebut.

Tentunya mereka ingin agar semua masyarakat yang sudah membeli tiket bisa secara nyaman menikmati konser tersebut. Oleh karenanya, penyelenggara berrencana untuk membuatkan tribun yang meninggi ke belakang agar penonton tidak merasa terhalangi saat menyaksikan penampilan sang diva.

"Konsep penonton standing di depan stage, jadi nanti kita konsepnya pakai tribun. Semua penonton yang sitting itu di tribun, festival di depan. Festival di depan stage persis, tapi ada tribun yang akan kita bangun ke belakang meninggi. Jadi full gitu," paparnya.

"Kita men-set bagaimana agar semua penonton bisa nyaman dan menikmati musin secara leluasa, baik yang duduk di belakang, maupun yang berdiri festival di depan itu, dan itu sangat juga worth it. Jadi tidak ada penonton yang terhalangi untuk menonton," sambungnya.

Lebih penting daripada itu, soal perizinan mengadakan konser dikawasan Candi Borobudur pun rupanya telah dikantongi. Pasalnya penyelenggaraan konser tersebut memang sengaja dilakukan oleh pihak Taman Wisata Candi, untuk dapat menarik perhatian wisatawan, baik dalam maupun luar negeri, agar mereka tertarik untuk berkunjung ke Borobudur.

"Kemudian ada yang penting bahwa ini masuk zona 2 ya lokasinya, jadi kalau ada yang tanya soal izin, aman. Karena yang bikin acara yang punya lokasi, jadi clear. Zona 2 adalah wilayahnya masih PT. Taman Wisata Candi, jadi semua clear," tuturnya.

Pada konser tunggalnya mendatang, Mariah Carey diketahui akan tampil secara full selama kurang lebih 2 hingga 2,5 jam untuk menghibur penonton bersama 18 anggota big band dan juga para dancernya. Dalam durasi pertunjukan tersebut, ia juga akan membawakan beberapa lagu-lagu hits miliknya sejak tahun 90-an hingga saat ini.

