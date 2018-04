- Lo Siento🎶 Lo Siento🎶 두근두근💙 이제 30분 남았어요! 음원, MV도 엠카 첫방도!! #KARD 멤버 #전소민 #전지우 와의 컬래버레이션 무대✨ 기대해 주세요🕺 - #SUPERJUNIOR #REPLAY #LoSiento #SuperJuniorReplay #SuperJuniorLoSiento #슈퍼주니어 #LabelSJ

A post shared by SUPERJUNIOR_official (@superjunior) on Apr 12, 2018 at 1:30am PDT