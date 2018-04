JAKARTA - Titi Kamal nampaknya semakin serius saja mengembangkan sayapnya di dunia bisnis. Berawal dari bisnis kuliner yang cukup sukses, kini istri dari Christian Sugiono itu memilih untuk menjajakan diri ke bisnis kosmetik.

Saat ditemui di peluncuran kosmetiknya, Titi Kamal mengungkapkan alasannya memilih bisnis tersebut. Hal itu berawal dari kecintaannya dengan alat-alat rias wajah. Oleh karenanya ia semakin tertarik dan merasa kalau bisnis ini cukup menjanjikan.

"Karena aku senang make up juga, aku senang lihat tutorial make up juga dan memang make up itu sudah jadi bagian kehidupan sehari-hari juga," ujar Titi Kamal saat ditemui di kawasan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (12/4/2018).

"Kalau ke acara sebagai public figure kan sudah pasti make up. Jadi dari situ aku tertarik untuk bisnis ini karena memang ini sangat menjanjikan," tambah pemain film Hangout itu.

Dengan menggeluti berbagai macam bisnis, apakah ibu dua anak itu ingin perlahan-lahan meninggalkan dunia hiburan?

Titi pun langsung membantah hal tersebut. Ia merasa masih sangat menyukai dunia seni peran yang telah membesarkan namanya. Hal itu dibuktikannya dengan beberapa jumlah film yang diperankannya ditahun ini.

"Jadi untuk di belakang layar enggak juga, karena kita tetap seneng syuting kok. Tahun ini aku ikut 3 film, film komedi, film drama, film horor nanti bulan Juni," paparnya.

"Jadi film tetap. Tian juga sekarang lagi syuting Shabrina, film horor. Jadi kita tetap menjalankan hobby kita sebagai aktris dan aktor, tapi kita juga tetap ngejalanin bisnis," tambah Titi Kamal.

(kem)