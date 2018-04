SEOUL – Seohyun ‘SNSD’ dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk kembali ke layar kaca lewat drama terbaru MBC, Time. Staf MBC mengungkapkan, apabila personel termuda SNSD itu menerima tawaran tersebut, maka dia akan beradu akting dengan bintang School 2017, Kim Jung Hyun.

Kiprah Seohyun di dunia akting mulai mendapatkan perhatian saat berperan sebagai Putri Woo Hee dalam Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo. Dia kemudian mendapatkan peran utama pertamanya pada tahun lalu lewat Bad Thief, Good Thief.

Serial 50 episode bergenre drama-kriminal itu memulai debutnya dengan rating 9,1 persen dan menutupnya dengan performa dua digit (13,4 persen). Lewat drama itu pula, Seohyun meraih dua trofi perdananya: Best New Actress dari Korea Drama Awards 2017 dan Golden Acting Award dari MBC Drama Awards 2017.

Dalam Time, Seohyun akan memerankan karakter Seol Ji Hyun, perempuan periang dan optimistis yang menjadi tulang punggung keluarganya sejak muda. Dia terpaksa keluar dari kampus dan bekerja untuk menghidupi ibunya dan menyekolahkan sang adik.

(Seohyun 'SNSD'. Foto: NYLON Korea)

Sementara Kim Jung Hyun akan berperan sebagai seorang pria yang menghadapi kematiannya. Dia akan melakukan apapun untuk menebus rasa bersalahnya kepada Seol Ji Hyun. Hal itu dilakukannya karena telah merusak kehidupan Seol di masa lalu.

Mengutip Soompi, karakter Seol Ji Hyun awalnya diberikan Studio Dragon kepada bintang Running Man, Jeon So Min. Namun aktris 32 tahun itu menolak tawaran tersebut.

IAM Entertainment, selaku agensi sang artis mengungkapkan, Jeon So Min dan staf produksi Time telah membahas drama tersebut cukup lama. Namun pada akhirnya, aktris 1% of Anything tersebut memutuskan untuk menolak tawaran tersebut.

“Kami sangat berterima kasih karena staf produksi telah mempertimbangkan artis kami. Semoga Jeon So Mi bisa menyapa penonton dalam waktu dekat lewat proyek lain,” ungkap IAM Entertainment.

Cross yang merampungkan masa tayangnya pada pertengahan Maret 2018, merupakan proyek terakhir Jeon So Min di layar kaca. Drama medical produksi Studio Dragon itu diperankannya bersama aktor Go Kyung Pyo dan Cho Jae Hyun.

Sementara itu, Time akan digarap oleh Choi Ho Chul, penulis skenario yang berada di balik serial populer, Mask dan Secret Love. Serial itu diperkirakan premiere pada Juli 2018, setelah masa tayang Hold Me Tight rampung.

(SIS)