SEOUL - Pada 11 April 2018, Fantagio Co. Ltd mengonfirmasi bahwa aktor Lee Tae Hwan akan membintangi drama terbaru tvN, What's Wrong with Secretary Kim. Dengan begitu, bintang My Golden Life itu akan bersaing dengan Park Seo Joon dalam memperebutkan Park Min Young.

Lebih detail, Fantagio mengungkapkan, bahwa Lee akan memerankan karakter Lee Sung Yeon. Ia adalah seorang penulis buku populer yang sekaligus kakak kandung karakter Park Seo Joon, Lee Young Joon.

Melansir Soompi, Lee Sung Yeon digambarkan sebagai sosok yang manis kepada semua orang, kecuali adiknya. Dia juga diceritakan memiliki ketertarikan khusus kepada sekretaris Kim Mi So, karakter yang diperankan oleh Park Min Young.

Sekretaris Kim bekerja untuk Lee Young Joon yang merupakan vice president di sebuah perusahaan keluarga. Dia adalah lelaki cerdas, kaya, dan tampan, namun selalu bersikap arogan. Setelah bekerja selamat bertahun-tahun untuk Lee, sekretaris Kim tiba-tiba memutuskan berhenti dari pekerjaannya.

Drama What's Wrong with Secretary Kim akan menjadi proyek terbaru Lee Tae Hwan pascasukses My Golden Life yang habis masa tayang pada 11 Maret 2018. Serial 52 episode arahan Kim Hyung Seok itu, menutup penayangannya dengan rating 45,1 persen. Rating drama tertinggi sepanjang 2017-2018.

Lee Tae Hwan memulai karier aktingnya pada usia 18 tahun lewat drama After School: Lucky or Not. Dia sempat bermain dalam sejumlah drama populer, seperti Pride and Prejudice, Splendid Politics, dan Please Comeback Mister.

Namun Lee mulai menarik perhatian saat bermain dalam drama keluarga Father, I’ll Take Care of You. Sepanjang 50 episode penayangannya, drama itu membukukan rating rata-rata sebesar 12,1 persen. Dari drama arahan Lee Dae Young itulah Lee kemudian berlabuh ke My Golden Life.

Sementara itu, What's Wrong with Secretary Kim diadaptasi dari novel karya Jung Kyung Yoon berjudul Kimbiseoga War Geureolgga yang dirilis pada 3 April 2013. Novel itu kemudian dipublikasikan kembali dalam bentuk manga dengan judul serupa pada 2016.

Drama What's Wrong with Secretary Kim disutradarai oleh Park Joon Hwa, sementara skenarionya akan digarap oleh Jung Eun Young. Serial ini rencananya akan mulai tayang pada Juni mendatang, menggantikan jadwal tayang My Ahjussi.

