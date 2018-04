JAKARTA - Dikenal sebagai musisi ternama di industri musik Tanah Air, Maia Estianty ternyata diam-diam mulai meninggalkan industri yang membesarkan namanya tersebut. Terbukti tak lagi ada karya dari mantan istri Ahmad Dhani ini hingga akhirnya bersedia mengisi musik di single terbaru Tata Janeeta berjudul Sang Penggoda.

Diakui Tata Janeeta, Maia Estianty tak lagi tertarik di industri musik dan hanya membantu mantan personel Mahadewi ini karena tertarik dengan isi lagunya. Maia kini lebih memilih untuk fokus pada dunia bisnis yang ia bangun di dalam dan di luar negeri.

"Jujur bunda bilang sama saya. 'Jujur, ini gua support lu saja nih. Sebenarnya gua sudah malas di musik'," cerita Tata Janeeta di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu (11/4/2018).

"Karena jiwanya dia sudah tidak di situ lagi, sorry bukan jiwa, kalau jiwa masih ada, tapi minatnya sudah enggak di situ. Dia sibuk sama bisnis. Total di situ," sambung pelantun tembang Penipu Hati ini.

Tindakan Maia ini seakan mengikuti jejak Ahmad Dhani yang lebih dulu tak lagi tertarik dengan dunia musik. Bedanya, Ahmad Dhani lebih tertarik pada politik sedangkan penyanyi sekaligus juri Indonesian Idol ini lebih tertarik pada dunia bisnis.

Sementara itu, Tata Janeeta tentu saja bahagia saat Maia bersedia membantu menyempurnakan single terbarunya ini. Ia menyebut bahwa ibu dari Al, El, dan Dul tersebut memang seorang produser musik yang handal dan lagu-lagunya tak perlu lagi diragukan.

"Bunda itu one of the best musisician in Indonesia. Lagu-lagu bunda bagus-bagus," tutur Tata.

Sekadar diketahui, Tata Janeeta merilis single berjudul Sang Penggoda berdasarkan kisah pahitnya saat ditinggal pergi Mehdi Zati. Lirik yang ia tulis langsung mendapat persetujuan Maia dan dibantu Dul dalam menemukan iringan musiknya.

