#Repost @ko_fa with @get_repost ・・・ [에이핑크 스페셜] 은지x초롱의 <서편제> #에이핑크씨네마 의 번외편!! 은지, 초롱이 소개하는 임권택 감독의 #서편제 이 동영상은 KMDb x 에이핑크 이벤트와도 연결됩니다. 스타벅스 커피가 걸려있는 이벤트. 지금 한국영상자료원 홈페이지에 접속해서 자세한 정보를 얻으시고 이벤트도 참여하세요.

