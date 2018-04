JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Febby Rastanty rupanya ikut menyaksikan The Script ketika manggung di The Hall Kasablanka, Jakarta Selatan pada Selasa 10 April 2018. Tidak sendiri, aktris 22 tahun ini menggandeng sang kekasih untuk menyaksikan band asal Dublin, Irlandia.

Diketahui nama sang kekasih dari Febby Rastanty ini adalah Anderu. Memang baik dirinya dan sang kekasih menyukai lagu-lagu yang diciptakan oleh Danny cs.

"(Nonton The Script) sama pacar, namanya Anderu. Dia itu pengacara (lawyer). Uda janjian, karena dia memang suka juga sama The Script," kata Febby Rastanty.

Lebih lanjut, Febby memang menantikan band asal Dublin ini ke Indonesia. Terlebih dalam konser sebelumnya yang pernah dihelat di Indonesia, Febby belum cukup umur untuk menyaksikannya yang kala itu sempat bertandang ke Tanah Air pada 2011 silam.

"Lumayan sih nungguin, cuma sebenarnya tahu The Script datang ke Jakarta tuh, enggak berapa lama ini. Jadi enggak sempat beli tiket yang kaya beforehand gitu, yang kaya dari presale gitu. Kalau nungguin, ya nungguin karena kan yang pertama kali The Script datang ke Jakarta itu, kalau enggak salah sponsornya tuh minuman keras, jadi harus diatas 17 tahun keatas, which is aku belum 17 pada saat itu," cerita Febby.

Kendati demikian, pada lawatan The Script ke Indonesia, tentunya Febby tertarik dengan album perdana The Script. Terlebih lagu-lagu The Script yang bisa dibilang pamungkas memang berada pada album perdananya.

"Aku lebih banyak suka album dia yang pertama sih. Lagu yang paling favorit, banyak, dari album yang pertama. Kalau misalnya The Man Who Can't be Moved terus Nothing, Of You Every Comeback. Aku suka lagunya karena liriknya meaningfull banget, enggak tahu sedih-sedih aja," tukasnya.

Seperti diketahui, The Script menghelat konser di Jakarta dengan tajuk 'Freedom Child - Live in Jakarta'. Pada konser kali ini, Danny O'Donoghue, Mark Sheehan dan Glen Power membawa materi baru dari album ketiganya. Dan salah satu lagu yang belum lama ini diluncurkan yakni Rain dibawakannya pada konser tersebut.

