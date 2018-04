JAKARTA - Ada yang menarik pada penampilan The Script saat menggebrak panggung di The Hall Kasablanka, Jakarta Selatan pada Selasa (10/4/2018). Danny O'Donoghue sang vokalis tampil dengan mengenakan batik berwarna coklat.

Hal tersebut terjadi ketika The Script membawakan lagu If You Ever Comeback dari album "Science & Faith" dengan versi akustik. Dalam penampilannya, Danny sesekali melempar senyum untuk para penonton. Tak hanya itu, The Script pun menghadirkan seorang beatbox asal Indonesia untuk mengirinya bernyanyi.

Namun sayang, ketika ingin membahas batik yang dikenakan, suara Danny tak terdengar lantaran suara histeris penonton yang melihat Danny lebih dekat.

Lebih lanjut, The Script kembali tancap gas menyanyikan lagu yang bertajuk Never Seen Anything Quite Like You.

Lebih lanjut, The Script kembali muncul di bagian paling belakang venue saat membawakan lagu The Energy Never Dies. Penonton pun langsung berlarian ke arah belakang demi menyaksikan sang idola dari jarak dekat.

Alhasil, Danny kembali mengajak penonton bernyanyi, bahkan ada pula salah seorang penonton yang berhasil berselfie dengan Danny. Suara riuh penonton seakan memuaskan mereka ketika Danny bernyanyi.

Baca Juga: Sering Kena Bully, Rina Nose Siap Blokir Akun Haters

Baca Juga: Istri Cemburu Lihat Pandji Pragiwaksono Ciuman dengan Sophia Latjuba

Sebelumnya pada awal pembukaan konser Danny sempat menyapa para penonton. Bahkan Danny berusaha untuk mengucapkan bahasa Indonesia.

 

"Gimana? Apa yang kalian rasakan malam ini! Cinta mati Cinta mati," teriak Danny O'Donoghue.

Seperti diketahui, kedatangan The Script ke Indonesia untuk melengkapi tournya yang bertajuk 'Freedom Child Tour - Live in Jakarta'. Dalam konser ini The Script pun mengeluarkan lagu-lagu barunya dari album Freedom Child, ya salah satunya Rain.

(ade)