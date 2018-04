JAKARTA - The Script menjadi bintang tamu pembuka panggung 'Road To Grand Final Indonesia' Idol Senin (9/4/2018). Menariknya, The Script membawakan salah satu hits lagunya yakni Superheroes. Sontak penonton yang mendengar intro dari lagu tersebut langsung riuh.

Tak selang beberapa lama sang vokalis, Danny O'Donoghue masuk ke dalam panggung dan langsung tancap gas dengan suara khasnya. Diketahui, Danny mengenakan jas hitam lengkap dengan celana bahan hitam.

Bisa dikatakan band asal Irlandia ini sukses membuat panggung Indonesian Idol pecah terlihat penonton yang berjingkrakan menyaksikan aksi Danny O'Donoghue. ahkan disela-sela penampilannya Danny tampak menyapa para penonton. .

"Come on everybody make a sound," teriak Danny O'Donoghue dari atas panggung.

Tak hanya satu lagu, The Script pun kembali membawakan lagu hits-nya yang bertajuk Breakeven. Danny langsung kembali kebelakang untuk memainkam pianonya mengawali lagu Breakeven. Tak pelak, suara merdu dari Danny begitu jelas terdengar.

The Script yang digawangi oleh Danny O'Donoghue, Mark Sheehan dan Glen Power memang dikenal memiliki lagu-lagu hits. Ya, dalam panggung Indonesian Idol ini The Script bakal membawakan lebih dari satu lagu.

Usai penampilannya Daniel Mananta selaku host sempat berbincang sedikit dengan Danny O'Donoghue. Tampak Danny begitu memuji penonton yang antusias menyaksikan penampilan The Script.

"Terimakasih sudah datang di Indonesian idol," kata Daniel Mananta.

"Kalian semua disini hebat sekali di studio 14," tutup Danny O'Donoghue.

Selain dibuka penampilan The Script, Indonesian Idol juga akan menentukan nasib ketiga finalis yakni Abdul, Maria dan Joan untuk menjadi idola Tanah Air. Untuk itu, mari kita saksikan hanya di RCTI.

