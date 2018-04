LOS ANGELES – Kalian tentu masih ingat dengan kasus Kemal Palevi yang merasa diperlakukan tak sedap oleh Justin Bieber ketika menghadiri NBA All Stars 2018 di Los Angeles. Saat bertemu dengan Bieber, Kemal yang berniat ngevlog malah mendapat penolakan keras.

Hal yang sama kembali terjadi baru-baru ini di Playa Vista, California. Seorang penggemar yang menghampiri Bieber dan hendak meminta berfoto selfie bareng justru ditepis sampai handphone sang penggemar terjatuh ke tanah.

“Get out of my face, Bro!” ujar pelantun Sorry tersebut dengan nada kesal dan kencang. “Get out of my face!”

Justin Bieber got into a little scuffle with a fan who had given him a shirt earlier: “You want it back?” pic.twitter.com/mf6N6pD5C2— Pop Crave (@PopCrave) April 8, 2018

Justin Bieber memang dikenal tidak suka dengan aksi foto selfie yang langsung ditodongkan oleh penggemar di depan mukanya. Apalagi saat itu kondisi Bieber sedang tidak baik karena ankle tangannya mengalami cedera.

Satu-satunya momen Bieber bersikap baik terhadap penggemarnya terjadi di Beverly Hills. Saat itu seorang penggemar perempuan berdiri di luar mobil Bieber dengan sebuah kado dan bunga yang ingin diberikan langsung kepada sang idola.

Untungnya, saat itu Bieber sedang berada dalam mood yang senang sehingga ia menyambut sang penggemar dengan baik. Keduanya bahkan menghabiskan sedikit waktu untuk mengobrol meski pada akhirnya menolak pemberian kado dan bunga dari sang penggemar.

