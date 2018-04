JAKARTA - The Script band asal Dublin, Irlandia menyambangi Indonesia untuk melengkapi tournya yang bertajuk 'Freedom Child Tour - Live in Jakarta'. Konser ini pun dihelat di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan pada Selasa (10/4/2018).

Mengawali penampilannya dihadapan para penggemar, Danny Cs langsung menghentak panggung lewat Superheroes.

Lebih lanjut, sontak suara riuh penonton menyambut aksi panggung intro lagu Superheroes. Penonton yang sudah lama menantikan The Script langsung berteriak histeris melihat Danny tampil diatas panggung dengan mengenakan pakaian hitam-hitam.

Lagu kedua yang bertajuk Rock The World dari album teranyarnya 'Freedom Child' kembali membuat venue bergemuruh. Kemudian dilanjutkan dengan Paint The Town Green yang tak kalah meriah.

Menariknya ketika menyanyikan lagu hits yang bertajuk The Man Can't be Moved, Danny O'Donoghue mengajak penonton untuk bernyanyi bersama terlebih dahulu. Sontak lantunan suara penonton terdengar layaknya karaoke berjamaah.

Sementara itu, tampak sang vokalis Danny O'Donoghue juga berinteraksi dengan para penonton. Sesekali Danny menyapa menanyakan kabar para penonton.

"Gimana? Apa yang kalian rasakan malam ini! Cinta mati Cinta mati," teriak Danny O' Donoghue dari atas panggung.

Sebagai informasi, The Script band asal Irlandia ini dibentuk pada 2005 oleh Danny O’Donoghue (Vokal dan Keyboardis) , Mark Sheehan (Gitar) dan Glen Power (Drum).

Nama The Script dikenal sejak tahun 2008 dengan album perdana mereka yang menghasilkan lagu hits dunia berjudul Breakeven dan The Man Who Can’t be Moved.

The Script pun baru saja merilis lagu teranyar yang bertajuk Rain dan lagu tersebut mendapatkan apresiasi dari publik hingga merajai tangga lagu musik di Eropa dan Asia.

