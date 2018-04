JAKARTA - MNC Play mendukung konser dari The Script yang bertajuk 'Freedom Child Tour - Live in Jakarta' yang dihelat di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan pada Selasa (10/4/2018).

Ya seperti yang kita ketahui, band asal Dublin, Irlandia ini sukses dengan single-single terbaiknya seperti The Man Who Can't be Moved, Hall of Fame, hingga Superheroes.

Lebih lanjut, Anang Tulus Nugroho selaku Marcom dari MNC Play menyebut bahwa MNC Play menjadi salah satu sponsor yang membantu mempublikasikan konser The Script lewat media. Publikasi tersebut berkaitan dengan harga tiket konser hingga cara pembelian tiket.

"Jadi MNC Play salah satu sponsor di event ini, dimana kita membantu mempublikasikan acara sehingga masyarakat tahu ada konser The Script terkait event, konsernya seperti apa, tiket bagaimana kita publikasikan seperti apa lengkap di website MNC Play. Kita sampaikan juga di sosial media, Instagram, Facebook kita," katanya.

Sementara itu, promotor Full Color Entertainment memang kembali mempercayakan MNC Play sebagai Official Brand Partner dalam menyediakan akses internet gratis bagi seluruh penonton konser. Sebelumnya MNC Play sempat bekerja sama dengan promotor yang sama dalam penyelenggaraan konser Air Supply 'Bringing Back The Memories' dan BOYZ LIFE : The Boyz are Back ini Town.

Selain itu, Anang Tulus Nugroho juga menambahkan bahwa event ini cukup sukses, mengingat banyak penggemar musik di Indonesia memang menantikan konser dari Danny O'Donoghue cs.

"Tadi cukup rame juga, apalagi seputaran Jakarta rame sekali dimana kita sebelumnya mensupport konser yg serupa juga disini dengan promotor yang sama, cukup sukses. Kita melihat penggemar musik disini cukup antusias juga," tambahnya.

Tak hanya itu, MNC PLay juga memberikan sebuah apreasiasi pada pelanggan setianya dengan memberikan sebuah tiket. Terlebih dalam konser The Script MNC Play berharap agar bisa mengenalkan secara umum mengenai produk yang dimilikinya.

"Sebenarnya kalau untuk MNC Play kita bagikan ke pelanggan juga nih berupa tiket, sebagai apresiasi kita sih seperti itu. Kita berkeinginan pengunjung dan penonton tahu nih MNC Play itu apa. Jadi ada internet cepat, TV kabel juga sih. Tadi juga ada meet and great dengan penonton cukup secepat juga, khusus penonton yg terpisah. Ada foto bersama dan tanda tangan," tutupnya.

The Script telah tampil terlebih dahulu dalam panggung Road To Gran Final Indonesian Idol 2018 semalam pada Senin 9 April 2018 dengan membawakan empat lagu hits. Diantaranya The Man Who Can't Be Moved, Hall of Fame, Superheroes dan Breakeven.

