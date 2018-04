JAKARTA - Setelah mendapatkan kebahagiaan pasca-dikaruniai seorang buah hati, kini Siti Nurhaliza diterpa kabar yang kurang sedap. Pasalnya, ia baru saja menjadi korban berita hox karena telah menggunakan informasi ilegal untuk mendulang jutaan rupiah.

Dalam artikel yang di-capture dan diunggah pada akun Instagram penyanyi asal Malaysia tersebut tertulis judul artikel "Siti Nurhaliza being Sued After Using Illegal Information to Make Millions", yang diartikan "Siti Nurhaliza Dituntut Setelah Menggunakan Informasi Ilegal untuk Menghasilkan Jutaan".

Diberitakan kabar tersebut, Siti Nurhaliza merasa perlu angkat bicara dan memaparkan kebeneran. Ia menegaskan bahwa artikel yang ditulis dalam blog itu adalah tidak benar.

"Assalamualaikum semua. Ingatkan waktu berpantang, bolehlah berehat tapi tak mengapa, saya perlu jelaskan sesuatu supaya tidak ada orang yang keliru dengan berita palsu ini. Berita PALSU ini terdapat di dalam sebuah blog dengan tajuk lain tetapi apabila kita klik PAUTAN YANG BERKENAAN, akan keluar berita yang memaparkan wajah saya dengan ejaan nama Sita Nurhaliza," tulisnya.

"SAYA DENGAN INI MENAFIKAN SEKERAS-KERASNYA BERITA TERSEBUT (jika dirujuk pada saya). SAYA TIDAK ADA KENA MENGENA DENGAN BERITA PALSU TERSEBUT," lanjut Siti Nurhaliza.

Pelantun lagu Bukan Cinta Biasa tersebut menjelaskan kalau nama yang dituliskan dalam artikel itu bukanlah dirinya. Namun menurut Siti Nurhaliza, penggunaan nama belakang dan wajahnya di artikel bisa menimbulkan asumsi negatif kepada dirinya.

"Apakah tujuan yang cuba dibuat oleh pihak yang menulis berita tersebut, saya tidak pasti namun menggunakan wajah saya dan nama Nurhaliza telah MENGUNDANG KEKELIRUAN DAN MENIMBULKAN PERTANYAAN BANYAK PIHAK mengenai KESAHIHAN berita tersebut," papar Siti Nurhaliza.

Siti Nurhaliza berharap kalau artikel yang menggunakan nama belakang dan fotonya segera diturunkan. Jika tidak juga digubris, ia tidak ragu untuk menindaklanjutinya ke jalur hukum.

"Saya berharap agar pihak yang membuat berita palsu ini segera memadamkan wajah dan nama saya SEPERTIMANA YANG TERTERA DALAM PETIKAN DI BLOG TERSEBUT. Jika perkara ini berlanjutan, saya tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan YANG SEWAJARNYA YANG DIPERUNTUKKAN DI BAWAH undang-undang YANG BERKAITAN," tutupnya.

(aln)