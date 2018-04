JAKARTA - Setelah bertahan sepekan pada tangga lagu musik Tanah Air, nyatanya Judika, lewat single Jikalau Kau Cinta tak mampu membendung persaingan ketat antar penyanyi. Alhasil, Judika mesti puas lengser pada posisi ketiga dan digantikan oleh Anji lewat Menunggu Kamu.

- Baca Juga: Lewat Jikalau Kau Cinta, Judika Ungguli Teman Bahagia Jaz

Menunggu Kamu dari Anji, seakan sukses memuaskan kuping para penikmat musik lewat lantunan suara merdu Anji. Dan sebagai informasi, Menunggu Kamu merupakan original soundtrack dari film 'Jelita Sejuba'.

Sementara itu, menyusul pada posisi kedua masih ditempati nama lama, yakni Virgoun lewat Bukti. Mengingat Virgoun memang menjadi langganan posisi teratas tangga lagu musik Tanah Air.

Tak sampai disitu, Film Favorit, dimana lagu terbaru dari Sheila On 7 berhasil naik keposisi keempat menggeser sang pemeran Dilan, Iqbaal Ramadhan yang harus puas pada posisi kelima dengan single teranyarnya, Hello You.

Meski begitu sisa lagu dari film ‘Dilan 1990’ masih tampak berada pada tangga lagu musik Tanah Air, seperti Rindu Sendiri yang dinyanyikan oleh Iqbaal Ramadhan dan masih berada pada posisi keenam.

Lebih lanjut nama-nama penghuni baru sepuluh besar pada tangga lagu musik juga terasa pada posisi-posisi buncit. Dimana ada nama Hanin Dhiya dengan Pupus diposisi ketujuh, lalu ada nama si cantik Raisa dengan Love You Longer yang bertengger pada posisi buncit.

- Baca Juga: Drake Bertahan, The Weeknd & Kendrick Lamar Huni Posisi Buncit Billboard

Berikut, tangga lagu musik Tanah Air versi Okezone yang dirangkum dari iTunes hingga Minggu (8/4/2018):

1. Menunggu Kamu - Anji

2. ‎Bukti - Virgoun

3. Jikalau Kau Cinta - Judika

4. ‎Film Favorit - Sheila On 7

5. ‎Hello You - Iqbaal Ramadhan

6. Rindu Sendiri - Iqbaal Ramadhan

7. Pupus - Hanin Dhiya

8. Bidadari Tak Bersayap - Anji

9 . ‎Heaven - Afgan, Isyana Sarasvati, Randy Pandugo.

10. Love You Longer - Raisa

(edh)