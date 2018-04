JAKARTA - Boyband JBJ untuk pertama kalinya datang ke Indonesia untuk menggelar konser bertajuk "Joyful Days in Jakarta". Meski baru pertama kali datang ke Tanah Air, tapi grup beranggotakan enam member ini mengaku langsung terpukau dengan sambutan fans Indonesia.

"Saya selalu ingin datang ke Indonesia. Akhirnya saya bisa datang ke sini, benar-benar sangat bahagia. Saat ini adalah saat yang tidak akan pernah saya lupakan. Semoga teman-teman juga tidak akan lupa. Semoga bisa bertemu lagi," kata Kenta di The Kasablanka Hall, Mall Kota Kasablanka, Sabtu (7/4/2018).

Sementara Donghan menyahut, "Saya ingin datang lagi. Terima kasih pokoknya."

Sebagai boyband baru, sambutan yang diterima JBJ dari fans Indonesia memang terbilang besar dan antusias. Boyband jebolan Produce 101 season 2 ini mengaku tak menyangka jika Joyful (sebutan fans JBJ) di Indonesia akan sebanyak ini.

"Terima kasih teman-teman semua. Saya tidak pernah menyangka ternyata Joyful sebanyak ini dalam waktu yang sesingkat ini," tutur Taehyun yang sempat menangis di panggung.

Hal yang sama dinyatakan oleh Sanggyun. "Untuk pertama kalinya saya datang ke Indonesia. Ternyata banyak sekali fans di Indonesia. Jika tahu begini, saya akan datang lebih awal. Kami JBJ dan teman-teman di Indonesia senang kan? Saya berharap hari ini tidak akan terlupakan," ucap Sanggyun.

Sementara itu, konser JBJ di Indonesia berlangsung selama 2 jam penuh. Selama konser, grup yang akan bubar akhir April 2018 ini menyanyikan lagu-lagu hits mereka seperti Two Colours, Fantasy, Ride with Me, dan Everyday.

Saat berbincang dengan fans, Taehyun sempat menggoda penggemar dengan menggumamkan sebuah nada. Usut punya usut, nada tersebut kabarnya adalah bocoran dari lagu baru mereka.

"Tadi hampir saja membocorkan lagu baru kami," goda Taehyun di depan penggemar.

Mendengar itu, Hyunbin berteriak dalam bahasa Inggris, "Forget about it."

Sementara itu, konser dua jam JBJ ditutup dengan lagu Two Colors. Di tengah membawakan lagu ini, fans mengejutkan JBJ dengan menyalakan lampu di ponsel masing-masing dan handbanner serta ikut bernyanyi. Kejutan fans ini cukup membuat Kenta cs tersentuh.

