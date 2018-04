JAKARTA - Pasca berpisah dari Ludwig Franz Willibald, Jessica Iskandar berjuang seorang diri membesarkan putranya, El Barack Alexander. Meski tak mudah, jerih payah Jessica akhirnya terbayar karena El tumbuh jadi anak yang menggemaskan dan selalu membuatnya bahagia.

Pada satu momen, El pernah memuji dirinya menjadi orangtua yang hebat. Wanita yang akrab disapa Jedar pun bahagia bukan kepalang.

"Kayaknya dia nyontoh aku. Aku setiap dia melakukan hal yang adorable (menggemaskan), aku selalu bilang, 'El Barack good job, you're smart, you are very good'. Terus dia copy paste," ujar Jessica Iskandar di kawasan Mampang, Jakarta Selatan.

"Kayak misalnya aku ngelakuin sesuatu yang bikin dia senang, tiba-tiba dia bilang 'you are so good, you are very good mom, you are the most beautiful mom in the world'. Jadi sebenarnya dia copy paste aku," imbuh dia.

Meski mengaku senang, Jedar tidak menampik bahwa perilaku positif El Barack merupakan cerminan dari dirinya. Menurut Jedar, faktor lingkungan keluarga benar-benar memberikan pengaruh bagi tumbuh kembang El.

"Anak itu kan lebih sering melihat sesuatu di sekeliling mereka. Orang tuanya, kakak adiknya, teman-temannya, gitu kan. Ketika kita menciptakan lingkungan rumah yang baik, asik, penuh kasih sayang, dan inspirasi, pasti anak juga akan kebawa," katanya.

Namun di sisi lain, Jedar juga bersyukur lantaran dikaruniai anak secerdas El Barack. Menurut dia, tingkat kecerdasan anak turut memberikan andil dalam tumbuh kembang mereka, disamping cara orang tua mendidik.

"Aku bersyukur, senang ngurus anak dengan baik. Itu bukan karena aku juga sih, tapi karena El Barack juga anak yang pintar. Bersyukur juga El diberi kesehatan, dia juga anak yang ceria, jadinya itu dari pribadinya dia sendiri yang sudah luar biasa," tutur Jedar.

"Justru aku merasa dimudahin menjadi orang tua tunggal dengan anak aku yang seperti itu. Aku bersyukur dikaruniai anak seperti El Barack yang baik yang pintar," pungkas dia.

